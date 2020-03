+++ Ticker +++ Corona: Alle Entwicklungen in Stadt und Kreis

Entwicklungen am Freitag

+++ Schulen und Kitas bis Ostern geschlossen +++

Ab Montag, 16. März, bleiben die Schulen und Kindergärten bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17. April für einen regulären Betrieb geschlossen. Eltern werden gebeten, ihre Kinder - wenn möglich - nicht in die Schulen und Kindertagesstätten zu schicken. Es wird eine Notfallbetreuung eingerichtet. Förderschulen, an denen überwiegend Schüler mit komplexen Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen unterrichtet werden, werden laut Landesregierung nicht geschlossen.

Für Lehrkräfte besteht weiterhin Dienst und Anwesenheitspflicht.

+++ Stadt Trier untersagt Veranstaltung ab 75 Teilnehmer +++

Um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, hat das Land Rheinland-Pfalz die Kommunen im Land aufgefordert, Veranstaltungen ab einer Größenordnung von 75 Teilnehmern zu untersagen. Grund ist, dass nach aktueller Kenntnislage bei Veranstaltungen dieser Größenordnung in der Regel keine ausreichenden Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter gewährleistet werden können, die effektiv die Ausbreitung des SARS-Cov-2-Virus verhindern. Die Stadt Trier wird das mit dem Erlass einer Allgemeinverfügung tun, die ab Samstag, 14. März, 8 Uhr, gültig ist. Das Land rät dabei dazu, den Veranstaltungsbegriff weit zu fassen. Die Allgemeinverfügung wird zunächst bis zum 10. April befristet sein. Die heute bekannt gegebene Schließung städtischer Kultur- und Sporteinrichtungen bleibt dagegen wegen der Personaldisposition und dem nötigen Vorlauf weiterhin vorläufig bis einschließlich 20. April befristet.

+++ Kinder-Notbetreuung für Polizei, Feuerwehr und Pflegekräfte +++

Aufgrund der flächendeckenden Schließung von Schulen und Kiitas ab Montag richten die beiden Kliniken in Trier sowie die Stadtverwaltung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Versorgung der Bevölkerung eine Notbetreuung ein. Diese Notbetreuung kann nur für Eltern angeboten werden, die in Berufen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens tätig sind und die keine alternative Betreuung organisieren können. Die Kinderbetreuung können Mitarbeiter insbesondere folgender Berufsgruppen in Anspruch nehmen:

Gesundheitswesen, Pflege

Feuerwehr

Polizei und Ordnungsbehörden

Die Notbetreuung von 7 bis 17 Uhr wird in nachfolgenden Einrichtungen für Kinder von Eltern der oben genannten Berufsgruppen organisiert. Die Eltern müssen nachweisen, dass sie einer der genannten Berufsgruppen angehören.

Ab Montag, 16. März :

Kindertageseinrichtung Mutterhaus: Die Kita Mutterhaus bietet ab kommenden Montag eine Notbetreuung ausschließlich für Beschäftigte des Klinikums Mutterhaus an.

Kindertageseinrichtung St. Monika: Die Kita St. Monika bietet ab kommenden Montag eine Notbetreuung ausschließlich für Beschäftigte des Brüderkrankenhauses an.

Ab Dienstag, 17. März:

Die städtische Kindertageseinrichtung Trimmelter Hof, Langflur 34 in Trier, bietet ab kommenden Dienstag eine Notbetreuung für Kinder aus Trier an. Hier können auch Schulkinder betreut werden.

Eltern können ihren Betreuungsbedarf am Montag unter folgender Telefonnummer mitteilen: 0651/718-1571

Die städtische Kindertageseinrichtung Estricher Weg, Estricher Weg 13 in Trier, bietet ab kommenden Dienstag eine Notbetreuung für Kinder aus Trier an. Eltern können ihren Betreuungsbedarf am Montag unter folgender Telefonnummer mitteilen: 0651/718-1571

Der Sozialdienst Katholischer Frauen bietet ab kommendem Dienstag am Grundschulstandort Feyen, Estricher Weg, die Betreuung von Schulkindern an. Eltern können ihren Betreuungsbedarf am Montag unter folgender Telefonnummer mitteilen: 0651/36135.

+++ Stadt schließt Kultureinrichtungen +++

Um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie zu verlangsamen, schließt die Stadt Trier eine Reihe von öffentlichen Kultur-Einrichtungen sowie städtische Sporthallen und Außensportanlagen vorläufig bis einschließlich 20. April. Die Maßnahme ist rein vorbeugend. Es hat bisher keinen Verdachtsfall der Corona-Infektion in den betroffenen Einrichtungen gegeben. Oberbürgermeister Wolfram Leibe begründet das Vorgehen nach den Treffen mit den Verantwortlichen damit, dass der Stadt an einer möglichst einheitlichen Vorgehensweise gelegen sei. Leibe: "Es geht jetzt um Prävention und Sicherheit. Wir bitten die und Bürger um Verständnis, dass das Kultur- und Sportleben vorläufig pausieren muss – die Maßnahme dient dem Schutz der Allgemeinheit."

Das Theater Trier schließt ab Samstag, 14. März, und stellt den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 20. April ein. Informationen zu gekauften Karten und Abonnements sind in Kürze auf der Website des Theaters ersichtlich – es wird Regelungen zu Rückgaben und Gutscheinen geben. Bitte sehen Sie von Anrufen direkt am Wochenende an der Theaterkasse ab.

Auch im Kulturzentrum Tuchfabrik finden ab Samstag keine Veranstaltungen, Kurse und Workshops mehr statt. Bereits gekaufte Karten können im TUFA-Büro gegen Gutscheine eingetauscht oder bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Das Kulturzentrum freut sich aber auch über alle, die aus Solidarität auf die Rückgabe ihrer Karten verzichten. Auch die Ausstellungen bleiben geschlossen.

Die städtischen Bibliotheken im Palais Walderdorff und in der Weberbach schließen ab Samstag, 14. März. Zur Rückgabe bereits ausgeliehener Medien können die Onlinemöglichkeiten genutzt werden. Darüber hinaus wird die Stadtbibliothek Palais Walderdorff auf ihrer Homepage über Details informieren. Betroffen von der Schließung der Stadtbibliothek in der Weberbach sind die Abteilungen Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Schatzkammer. Zudem werden sämtliche öffentlichen Veranstaltungen in der Stadtbibliothek in der Weberbach abgesagt.

Das Stadtmuseum Simeonstift schließt ab Samstag, 14. März, seine Türen. Neben den geplanten Vorträgen und Führungen sind auch die Eröffnung, Preview und Pressekonferenz zur Sonderausstellung "Gesammelt und gesichtet. Ausgewählte Neuzugänge im Museum" am 29. März betroffen. Die Verwaltung des Museums ist weiterhin besetzt und bei Rückfragen unter 0651/718-1459 oder per Mail an stadtmuseum@trier.de zu erreichen. Wer für den betreffenden Zeitraum eine Veranstaltung gebucht hat, wird gebeten, sich mit dem Museum in Verbindung zu setzen. Über die aktuellen Entwicklungen informiert das Museum auf seiner Homepage und den Social-Media-Kanälen.

Auch in der Volkshochschule und der Karl-Berg-Musikschule wird der Betrieb vorläufig eingestellt. Das bedeutet, dass Unterricht und Kursangebote zunächst ruhen. Die Entscheidung, ob ausgefallene Kurse nachgeholt werden oder gänzlich entfallen müssen, wird im Einzelfall getroffen. VHS und Musikschule werden die Kursteilnehmenden in den nächsten Tagen informieren.

Die Veranstaltungsabsage betrifft auch die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft (MVG), die die Arena, die Messeparkhalle und die Europahalle verwaltet. Dies beinhaltet auch den Vereinssport für alle Gruppen und Vereine. Das FOH wird seinen Mittagstisch bis auf weiteres anbieten.

Die Europäische Kunstakademie sagt ebenfalls ab sofort alle Veranstaltungen, Kurse, Workshops und Ausstellungen bis zum 20. April ab. Kursteilnehmer werden darüber ab kommender Woche informiert. Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes hat darüber hinaus angeordnet, dass ab sofort alle städtischen Sporthallen und Außensportanlagen geschlossen werden. Auch diese Maßnahme dient der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus und dem Schutz jedes Einzelnen vor einer Ansteckung.

+++ Landesmuseum weiterhin geöffnet +++

Die Römerbauten und das Rheinische Landesmuseum Trier sind derzeit weiterhin für Besucher geöffnet. Bis derzeit einschließlich 13. April finden keine von der GDKE selbst angebotenen Veranstaltungen und Führungen statt. Die Veranstaltung "Kinderakademie Villa Otrang" am 3. April entfällt.

+++ Termine für Behördengänge vereinbaren +++

Große Menschenansammlungen finden sich mitunter auch in den Warteräumen in städtischen Ämtern mit vielen Besuchern. Im Sinne des Infektionsschutzes und zur Eindämmung der Corona-Epidemie bittet die Stadtverwaltung daher die Bürger, genau zu prüfen, ob sie derzeit Behördengänge machen müssen oder ob diese verschoben werden können. Zudem gibt es in drei Dienststellen ab kommender Woche nur noch Termine nach vorheriger Vereinbarung. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass viele Behördengänge mittlerweile auch komplett online erledigt werden können. Die Onlinedienste sind über die städtische Webseite zu finden. Unter anderem können Bewohnerparkausweise online bestellt, bezahlt und zu Hause ausgedruckt werden. Weitere Infos und Terminvereinbarung gibt es hier.

+++ Trierer Krankenhäuser treffen Vorbereitung für Behandlung von Corona-Patrienten +++

Das Klinikum Mutterhaus und Brüderkrankenhaus haben in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden, positiv diagnostizierte Patienten mit Covid-19 der Stadt Trier und dem Einzugsgebiet, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, zentral an einem Krankenhausstandort gemeinsam zu betreuen. Geplant ist, den Standort des Klinikums Mutterhaus Nord (ehemaliges Elisabethkrankenhaus) entsprechend vorzubereiten. Ziel ist es, in Vorbereitung auf eine zu erwartende größere Zahl von Covid-19 Patienten die reguläre Patientenversorgung an den Hauptstandorten der beiden Krankenhäuser aufrechtzuerhalten und die Patientenströme zu trennen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es in keinem der beiden Trierer Krankenhäuser einen positiv diagnostizierten Patienten mit Covid-19. Den drei bisher mit Corona-Infektionen bestätigten Patienten in Trier geht es gut und sie befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Eine Task-Force aus beiden Häusern bereitet zur Zeit die konkrete Umsetzung vor. Die einbestellten Patienten beider Krankenhäuser werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bis auf Weiteres behandelt. Das planbare OP-Programm und auch die übrige planbare Patientenversorgung werden jeweils an die Entwicklung der Situation angepasst. Beide Häuser haben hier die Möglichkeit, sehr kurzfristig zu reagieren. Medizinisch dringliche Versorgung ist in beiden Häusern gewährleistet. Die Angehörigen von Patienten werden aus Gründen des Infektionsschutzes gebeten, ihre Besuche auf das Notwendigste zu beschränken. Für isolierte Patienten ist die Besucherzahl eingeschränkt. Es gilt, dass möglichst nur ein Besucher am Tag den Patienten besucht. Über die weiteren Umsetzungsschritte werden wir gemeinsam mit unseren Partnern, der Stadt Trier, dem Landkreis Trier-Saarburg und dem Gesundheitsamt, zeitnah in der kommenden Woche informieren.

+++ Stadtbad und Sauna geschlossen, Bustüren bleiben geschlossen +++

Die Stadtwerke Trier schließen ab Samstag 14. März, vorsorglich Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen. Die Maßnahme ist rein vorbeugend und gilt vorläufig bis einschließlich 20. April. Aufgrund der Schließung der Schulen und Kindergärten in Rheinland-Pfalz fahren die SWT-Busse ab Montag, 16. März bis voraussichtlich 20. April gemäß Ferienfahrplan. Um das Risiko einer Virusübertragung sowohl für die Fahrgäste als auch für die Fahrer zu minimieren und den Busverkehr soweit wie möglich aufrecht zu erhalten, bleibt die vordere Bustür ab dem 14. März geschlossen. Der Fahrscheinverkauf erfolgt bevorzugt online über die VRT-App sowie im Stadtbus-Center in der Treviris-Passage und bei den Kundenbüros und Verkaufsstellen in Trier. Der Fahrerbereich wird abgesperrt und entsprechend gekennzeichnet. Der Ein- und Ausstieg ist dann über die hinteren Türen möglich. Die Fahrscheinpflicht gilt nach wie vor. Die SWT arbeiten aktuell an Lösungen, um den Ticketverkauf trotz dieser Ausnahmesituation auch in den Bussen zu ermöglichen. Alle aktuellen Maßnahmen seitens der SWT finden Sie hier.

+++ Kreisverwaltung reduziert Besuchszeit +++

Alle Abteilungen der Kreisverwaltung bleiben bis auf weiteres geöffnet. Allerdings werden die Bürger dringend gebeten, ihre Anliegen telefonisch oder per Email anzubringen und auf diesem Weg mit den zuständigen Mitarbeitern kommunizieren. Sie werden über die Behördennummer 115 direkt mit den einzelnen Fachabteilungen verbunden. Die persönlichen Mail-Adressen der Mitarbeiter finden sich im Internetauftritt der Kreisverwaltung. Wenn es nicht anders möglich ist, können die Bürger auch ins Haus kommen. Allerdings werden die Besuchszeiten reduziert auf die Vormittage von 9 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist die Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen und zu den üblichen Zeiten ebenfalls telefonisch beziehungsweise über Email zu erreichen. Die Regelungen gelten für das Haupthaus am Willy-Brandt-Platz und damit auch für das dort ansässige Bürgerbüro, für die Nebenstellen in der Metternich-straße und der Karl-Benz-Straße sowie ebenso für das Gesundheitsamt in der Paulinstraße.

+++ Busse fahren Ferienplan +++

In Zusammenhang mit der Schließung der Schulen und Kindertagesstätten hat der Verkehrsverbund Region Trier darüber informiert, dass für den Öffentlichen Nahverkehr ab Montag der Ferienfahrplan gilt.

+++ Verbandsgemeinde Konz teilweise geschlossen +++

Die Verbandsgemeindeverwaltung Konz schließt ab Montag, 16. März, einen Teil ihrer Einrichtungen. Zudem wird es Einschränkungen bei Dienstleistungen und Servicestellen der Verwaltung geben. Bürger werden gebeten, sich vor einem Besuch telefonisch anzumelden. Die Kontaktdaten zu einzelnen Dienstleistungen sind hier zu finden. Geschlossen werden neben den Bürgereinrichtungen und Bürgerhäusern auch die Einrichtungen der offenen Kinder und Jugendarbeit, also das Haus der Jugend und das Jugendnetzwerk Konz. Von den Schließungsmaßnahmen betroffen, ist auch die Stadtbibliothek Konz, das Kloster Karthaus und das Saar-Mosel-Bad sowie Sportstätten und Sporthallen. Diese Liste wird gegebenenfalls aktualisiert.

