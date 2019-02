Tierquäler legt Giftköder in Trier-Nord aus

Gegen 7.50 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er am Moselstadion in der Zeughausstraße eine offenbar präparierte Frikadelle gefunden habe. Ein Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Trier suchte den Bereich ab und fand wenige Meter von der Einmündung der Engelstraße am Zaun des Stadions ein Stück Frikadelle, das mit einer blauen Substanz, ähnlich Rattengift, gefüllt war. Der Köder wurde sichergestellt. Weitere Giftköder konnten in der Nähe nicht gefunden werden. Viele Hundebesitzer gehen mit ihren Tieren in dem Bereich spazieren.

Das rät die Polizei

Die Polizei rät dazu, Hunde beim Spazierengehen grundsätzlich immer an der Leine zu lassen. Das gilt sowohl zum Schutz des Tieres, als auch anderer Fußgänger, Spaziergänger usw. Hundehalter sollen besonderes darauf achten, dass ihre Tiere nichts fressen, was sie beim Spaziergang finden. Wenn Spaziergänger verdächtige Gegenstände finden, sollten sie sofort die Polizei informieren, damit diese ihre Ermittlungen direkt vor Ort aufnehmen kann.

Zeugen gesucht

Die Polizei warnt davor, dass möglicherweise weitere Köder ausgelegt sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Trier zu melden, Telefon 0651/9779-2240 oder 0651/9779-2290.

RED