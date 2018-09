Wo die Lebensfreude der Menschen ansteckend ist

Seit Mitte August ist der 20-Jährige nun wieder in der Heimat und obwohl ihm die hiesigen Temperaturen kalt erscheinen, freut er sich auch wieder auf "Jahreszeiten", wie er erzählt. In Kigali, der Hauptstadt Ruandas arbeitete er 13 Monate lang in einem Don Bosco Schul- und Freizeitzentrum mit, unterstützte die Lehrer im Englisch-Unterricht, gab selbst Fußballtraining und organisierte andere sportliche und spielerische Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen. Die technische Sekundarschule besuchen 241 junge Menschen von 16 bis 28, die Berufe wie Elektriker, Schreiner, Maurer oder Installateur erlernen, außerdem gibt es ein Internat für junge Männer und nachmittags das Freizeitprogramm auch für jüngere Kinder, berichtet Adrian. "Man muss sich das vorstellen wie eine grüne Oase mitten in Kigali, dort wird Ackerbau betrieben, es gibt riesige Bananenplantagen."

Multikultitruppe am Esstisch

Adrians Ansprechpartner vor Ort waren die Priester des Salesianerordens, die das Zentrum leiten und zum anderen ein Mentor von außerhalb. "Wir waren am Esstisch immer eine Multikultitruppe, da die Priester nicht nur aus Ruanda, sondern auch aus Belgien, Uganda, Slowenien, Burundi und anderen Ländern kamen. Am weitesten kommt man mit Französisch, auch wenn man zunächst mal wegen der Dialekte trotz acht Jahre Schulfranzösisch wenig versteht." Die erste Begegnung mit den Schülern habe gleich für Belustigung gesorgt, als sie erfuhren, dass ihr neuer "Hilfslehrer" selbst erst 19 Jahre alt war, erinnert sich Adrian.

Bis zu 1.500 Kinder im Jugendzentrum

Ein typischer Tag begann für ihn um 6.30 Uhr, nach einem Morgenimpuls für die ganze Schulgemeinschaft um 7.15 Uhr half er im Unterricht mit und nachmittags ging es dann im Jugendzentrum los: "Unter der Woche kommen hier so zwischen 700 und 800, am Wochenende auch mal bis zu 1.500 Kinder aus den umliegenden Vierteln. Wir haben mit ihnen Tischtennisplatten gebaut, Fußball, Basketball, Volleyball gespielt, es wurden Kampfsportarten und Akrobatik angeboten. Anfangs habe ich auch mitgeturnt, bis ich Rückenprobleme bekam und aufhören musste", erzählt Adrian.

Von der Mentalität der Menschen beeindruckt

Beeindruckt habe ihn vor allem die Mentalität der Menschen: "Die Kinder haben teilweise umgerechnet nicht mal 50 Cent am Tag in der Tasche, aber verbringen ihren Tag mit einer unglaublichen Lebensfreude. Da kann man sich einiges abschauen, das ist wirklich beneidenswert. Die Ruander sind sehr freundlich, gehen offen auf einen zu, man klatscht sich mit den Kindern ab, unterhält sich, wenn man jemanden auf der Straße trifft." Aus diesen Begegnungen habe er sehr viel für sein eigenes Leben ziehen können: "Man gibt den Menschen sehr viel, aber man bekommt unheimlich viel zurück." Ein solches Beispiel: Adrian leistete bei einem Schüler Erste Hilfe, als dieser sich beim Fußball verletzte. "Ich habe seine Wunde versorgt und ihn in die Krankenstation gebracht. Zwei Wochen später kam er mit einer Einladung zur Hochzeit seiner Schwester in der Hand zu mir."

Prägende Erlebnisse

Natürlich gab es auch prägende Erlebnisse, die ihm die Armut der Menschen vor Augen führten. Kigali täusche als Stadt über vieles hinweg, weil es sehr modern sei und eine Agenda verfolge, das "Singapur Afrikas" zu werden, erzählt Adrian. Aber als die Akrobatiktruppe einen Auftritt hatte und er das Catering begleitete, stürzten sich die Kinder aus dem Viertel auf die schon leeren Töpfe und Schüsseln und versuchten, die Reste mit den Nägeln herauszukratzen. "Solche Dinge haben mein Bewusstsein geschärft, für das, was ich wirklich im Leben brauche." Jedes zweite Wochenende reiste er deshalb auch über das ländliche Ruanda, besuchte andere Freiwillige in deren Dörfern. "Dort gibt es in der Trockenzeit teilweise nicht mal flie-ßendes Wasser."

Vorbereitung als wichtiger Teil

Als sich Adrian im Januar 2017 bei SoFiA bewarb, kannte er das Zentrum bereits, obwohl er nicht wusste, dass er auch dort eingesetzt werden würde. "Mein Vater engagiert sich in einer Partnerorganisation SoFiAs, bei 'Handwerk hilft', einer Schreinervereinigung aus dem Raum Trier, die sich für die handwerkliche Ausbildung im Don Bosco Zentrum engagiert. Dass es dann wirklich diese Einsatzstelle für mich wird, war natürlich super." Die Vorbereitung durch SoFiA erlebte Adrian als wichtigen Teil des gesamten Freiwilligendienstes: Neben Orientierungswochenenden gibt es Seminare zu Gesundheits- und Sicherheitsaspekten, interkultureller Kompetenz, dem Umgang mit Armut, und anderen Themen. "Wir haben sehr viel über uns selbst reflektiert, über eigene Ziele im Leben gesprochen." Es habe gut getan und eine tolle Gemeinschaft unter den Freiwilligen gegeben – dort im "Nirwana der Eifel ohne Handyempfang", wie Adrian lacht. Der sei in Afrika übrigens viel besser gewesen.

Anmeldung für SoFiA noch bis zum 26. September

Wer sich für einen Freiwilligendienst mit SoFiA interessiert, kann sich noch bis zum 26. September bewerben, das Orientierungswochenende findet im Herbst statt. Einsatzorte sind von Lateinamerika über Afrika und Asien bis Osteuropa. Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite von SoFiA.

RED