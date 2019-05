Bambini-Feuerwehr feiert 10. Jubiläum

Die Bambini-Feuerwehren sind mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil, zur Sicherung der Zukunft von Jugendfeuerwehren und aktiven Feuerwehren. Die Bambini sind die Brandschützer von morgen.



Förderung der sozialen Kompetenz



»Wichtig ist uns neben der Brandschutzerziehung und der Nachwuchsarbeit auch die Förderung der sozialen Kompetenz«, sagt Sabine Bredel, die die Bambini-Truppe vor zehn Jahren gegründet hat und seither betreut.



Um den Bürgern die Tätigkeiten einer Bambini-Feuerwehr vorzustellen, hat die Feuerwehr Hermeskeil ein reichhaltiges, unterhaltsames und informatives Programm aufgestellt. »Es kommt keiner zu kurz, für Groß und Klein wird einiges geboten«, verspricht Sabine Bredel.



Abnahme der Bambini-Flamme



Die Kleinsten nehmen an der Abnahme der Bambini-Flamme Rheinland Pfalz teil und die Jugendfeuerwehren führen eine Stadtrallye in Hermeskeil durch. Die Bambini-Feuerwehr Hermeskeil würde sich sehr freuen, viele Gäste auf der Feuerwache in Hermeskeil begrüßen zu dürfen.



Einblicke in die Feuerwehr-Arbeit



Hier geben die Wehrleute einen interessanten Einblick in ihre Arbeit und stellen zukünftige Projekte vor, während die Kinder ausgelassen an den vielen Attraktionen spielen.



Ziel der Bambinifeuerwehr ist es, den sechs- bis neunjährigen Kindern spielerisch das Thema Freiwillige Feuerwehr näher zu bringen, dazu wird gespielt, gebastelt und natürlich Wasser gespritzt.

PROGRAMM:

11 bis 13 Uhr: Abnahme Bambini-Flamme RLP



13 bis 15 Uhr: Stadtrallye der Jugendfeuerwehren



12 Uhr: Spielefest für alle mit Riesen-Hüpfburg, Bobbycar, bis Sandkasten, Kistenstapeln, Vorführungen, Kinderschminken, Buttonmaschine



17 Uhr: Glücksrad und vieles mehr



ab 15.30 Uhr: Verleihung Bambini-Flamme RLP



Siegerehrung Stadtrallye der Jfw.



Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Bambini- Feuerwehr Hermeskeil



Bei schlechtem Wetter findet die Feier in der beheizten Fahrzeughalle statt! Essens- und Getränkestände sind vorhanden.