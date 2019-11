"Lichterglanz im Park": Feuer, Musik und Riesenwesen

Noch zwei Wochen, dann verwandelt sich der Stadtpark zum inzwischen neunten Mal in "Lichterglanz im Park". Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, präsentieren sich rund 30 Aussteller aus dem Hochwald, der Großregion Trier und der Eifel mit zahlreichen kulinarischen Leckereien und attraktiven weihnachtlichen Produkten, wie zum Beispiel Kränze und Gestecke, Pralinen und Weihnachtsgebäck, Dekoartikel, Krippenfiguren, Geschenkkarten, Imkereierzeugnisse, Tee, Spielzeug, Bücher, Liköre, Filz-Accessoires, Schmuck, Lederwaren und vielem mehr auf dem vor neun Jahren vom Hochwald Gewerbe Verband (HGV) ins Leben gerufen Weihnachtsmarkt im Park.

Feuershow am Freitag

Wie in den Jahren zuvor, verzaubern Glückweinduft und ein kleines heimeliges Hüttendorf den Stadtpark. Für das besondere Ambiente sorgen die in Violett-, Rot- und Blautönen angestrahlten Bäume und ein Boden aus Holzhackschnitzeln. Nachdem im vergangenen Jahr wegen eines heftiger Eisregens die große Feuershow beinahe ausgefallen war, hoffen die Veranstalter in diesem Jahr auf besseres Wetter. Am Freitag um 19 Uhr stehen die Feuerkünstler mit ihren brennenden Fackeln erneut auf der Showbühne. Neben dem Besuch des Nikolaus (16 Uhr) hat sich am Samstag, 7. Dezember, ein riesiges Fabelwesen auf Stelzen (17.30 Uhr) zum Besuch des Marktes angekündigt.

Programm für alle Generationen

Eröffnet wird der Markt am Freitag um 16 Uhr mit Liedern von Kita-Kindern der Villa Kunterbunt. Konzerte geben die Jugend- und Stadtkapelle Hermeskeil (Freitag und Sonntag, jeweils 17 Uhr), die Neuhüttener Gruppe Fourfun (Freitag, 20 Uhr), die Funk-Soul-Formation Caracas von der Musikhochschule Saarbrücken (Samstag, 17 Uhr), die Band New Vintage (Samstag, 20 Uhr), der Trierer Tenor Thomas Kiessling (Sonntag, 13 Uhr) und die Big-Band des Hermeskeiler Gymnasiums (Sonntag, 15 Uhr).

Gedanken über Standortwechsel

Auch angesprochen wurde die Standortfrage des Weihnachtsmarktes, da der Stadtpark nach dem Weihnachtsmarkt doch sichtlich ramponiert ist. Stadtbürgermeisterin Lena Weber nannte den Lichterglanz im Park einen "Leuchtturm", der der Stadt viel "positive Werbung" beschere. Aus ihrer Sicht sei der Markt im Park eine klare Verbesserung gegenüber dem Markt in der Fußgängerzone sei. So wolle die Stadt gemeinsam mit dem HGV prüfen, ob es am Aufbau des Hüttendorfs etwas zu optimieren gebe, um den Parkboden in besserem Zustand zu hinterlassen. Für den HGV sei es "durchaus vorstellbar", mit dem Lichterglanz in den St.Fargeau-Park am Neuen Markt zu ziehen. Allerdings müssten dort noch die passenden Rahmenbedingungen wie Bühne und Hüttenaufbau geschaffen werden. "Dass wir die besondere Stimmung im Stadtpark aufgeben würden, ist natürlich ein Thema für uns", sagt Vorstandsprecher Dieter Nels. "Zumindest unser Jubiläum, die zehnte Auflage, nächstes Jahr noch dort zu feiern, wäre eine Supersache."

Viele regionale Helfer

"Ein solches Projekt kann nur gelingen, wenn viele regionale Helfer dabei sind", betont HGV-Vorstandssprecher Christian Kruchten. Er freue sich, dass auch in diesem Jahr wieder viele ehrenamtlich Engagierte mithelfen. Finanzielle Unterstützung erhält der Markt von der Stadt Hermeskeil und der Volksbank Trier.

FIS