Wegen Schneeball: Autofahrer schlägt Kindern ins Gesicht

Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen hatten sich auf einem Parkplatz in der Straße "Am Herrensteg" in der Nähe der Kirche mit Schneebällen beworfen. Von einem der Schneebälle wurde das Auto des 37-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil getroffen. Der Mann wendete daraufhin sein Fahrzeug und fuhr den beiden Jungen hinterher. Als er den 13-Jährigen eingeholt hatte, schlug er ihm mehrfach ins Gesicht und beleidigte ihn. Nachdem er von dem Jungen abgelassen habe, fuhr er weiter. Der 14-Jährige war zunächst weggerannt. Auch diesen konnte der Mann allerdings einholen. Auch ihn schlug er ins Gesicht.

Mann wollte Jungen "Schelle" verpassen

Die beiden Jungen konnten den Mann und sein Auto so gut beschreiben, dass er noch am gleichen Abend ermittelt werden konnte. Er gab an durch den Schneeball derart erschrocken gewesen zu sein, dass er beinahe eine ältere Dame angefahren habe. Das habe ihn so in Rage gebracht, dass er den Beiden eine "Schelle" verpassen wollte.

Zeugen gesucht

Die beiden Jungen wurden nach dem Vorfall im Krankenhaus ambulant behandelt. Zeugen des Vorfalles, insbesondere die ältere Dame, die nach Angaben des Täters fast angefahren worden ist, werden gebeten sich mit der Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

RED