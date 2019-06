Schillingen feiert St. Albanus Kirmes

Grußwort von Ortsbürgermeister Markus Franzen

"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrte Gäste, zur St. Albanus Kirmes, die die Ortsgemeinde vom 22. bis 24. Juni feiert, lade ich Sie herzlich ein.

Unser Musikverein, Tennisverein und TuS haben auf dem Festplatz (Dorfplatz) alles vorbereitet, was zum ausgelassenen feiern erforderlich ist. Sie bewirten uns an den drei Kirmestagen. Musikalisch umrahmt werden die Feierlichkeiten von unserem Musikverein »Cäcilia«, unserem Männergesangsverein 'Liederkranz' und der Band 'To Be Continued'. Und auch die Schausteller sorgen mit Autoscooter, Karusell, Schießstand und mehr für unbeschwerte Unterhaltung und Abwechslung.

Den Ursprung der Kirmes, nämlich die Kirchweihe, feiern wir am Kirmessonntag mit einem feierlichen Kirmeshochamt. Die musikalische Gestaltung dieses Hauptfestaktes erfolgt durch unseren Kirchenchor 'Cäcilia'.

Es ist alles gerichtet um unsere Kirmes ausgiebig feiern zu können. Ich lade hierzu herzlich ein und danke allen Akteuren für ihr Engagement. Ich wünsche uns und unseren Gästen kurzweilige und angenehme Unterhaltung an der Schillinger Kirmes und freue mich auf viele anregende Gespräche mit Ihnen. Ihnen allen viel Spaß und Unterhaltung."

Programm

Samstag, 22. Juni

20 Uhr:Eröffnung der St. Albanus Kirmes mit Fassanstich, musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein "Cäcilia" Schillingen

ab 22 Uhr: musikalische Unterhaltung mit der Band "To Be Continued"

Sonntag, 23. Juni

10.30 Uhr: feierliches Kirmeshochamt, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor "Cäcilia" Schillingen unter der Leitung von Günter Blatt

11.30 Uhr: Frühschoppenkonzert mit dem Männergesangverein "Liederkranz" Schillingen

ab 14 Uhr: buntes Kirmestreiben

Montag, 24. Juni

15 Uhr: buntes Kirmestreiben

17 Uhr: Feierabendbier zum Ausklang der Kirmes

ab 18 Uhr: Live Wunschkonzert mit Life

