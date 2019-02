Superhelden und Inspector Columbo retten den Keller Karneval

In der Narhall im Wiesplätzchen sorgten Gardentänze, Funkenmariechen oder die Wicked Kids musikalisch für gute Stimmung beim Publikum. Das Keller Prinzenpaar der Session 2018/19 Prinzessin Michelle I und Prinz Thorsten II sprachen zu ihrem Narrenvolk. Mit den Worten „Superhelden im Kampf gegen böse innere Mächte sind zweifellos Krankenschwestern“ begrüßte der Sitzungspräsident Schwester Gitta (Gitta Dietz) in der Bütt, die humorvoll von ihrer Arbeit erzählte. An der Bushaltestelle trafen sich zwei nette Damen (Birgit Metzen, Heidi Biewer). Pater Theo Logie (Pastor Kai Georg Quirin), seit Jahren mit „schwergewichtigen und himmlichen Vorträgen“ ein Urgestein im Hochwälder Karneval, hatte die Lacher des Publikums auf seiner Seite und auch die Lokalpolitik bekam ihr Fett weg. Zum großen Finale traten die Remmi Demmi Boys von Deutschlands Partyinsel Nr. 1, Mallorca auf.

Weitere Termine:

24.02.: Kinderkarneval

28.02.: Frauenfrühstück

01.03.: Let´s dance - Foasends Dänz

04.03.: Rosenmontagszug in Kell am See

05.03.: Foasendsbrand