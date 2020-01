Kindertagesstätte St. Amandus wird saniert

Wegen der anstehenden Sanierung des Kita-Gebäudes, der hohen Anmeldezahlen und dem damit verbundenen zusätzlichen Bedarf an Kita-Plätzen, wurde bereits Anfang 2017 eine temporäre Containeranlage zwischen der Schule und Kindertagesstätte errichtet. Jetzt wurden im Rahmen einer Sitzung des Bauausschusses der Stadt Konz die ersten Aufträge für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte vergeben: Abbrucharbeiten, Erd-, Maurer- und Betonarbeiten sowie Dachabdichtungsarbeiten. Nach der Sanierung ist Platz für 145 Kinder – der Förderkindergarten der Lebenshilfe bleibt auch nach der Sanierung weiterhin in der Einrichtung St. Johann in Konz-Karthaus.

Projekt in zwei Bauabschnitte aufgeteilt

Das Projekt ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt und wird insgesamt rund zwei Jahre dauern. Im ersten Bauabschnitt – geplante Dauer von Januar 2020 bis April 2021 – wird das Erdgeschoss des Gebäudes teilweise abgerissen, entkernt und grundsaniert sowie um das Obergeschoss in diesem Bereich erweitert. In diesem Bauabschnitt bleiben drei Gruppen im Hauptgebäude. Eine Gruppe von bis zu 25 Kindern wird in einen der Jugendräume im Sporthallengebäude untergebracht. Die drei U3-Gruppen sind weiterhin im Container untergebracht, zusätzlich wird die Turnhalle für die Bewegungsangebote der Kita genutzt werden können.

Zweiter Bauabschnitt soll im Mai 2021 starten

Der zweite Bauabschnitt ist für den Zeitraum von Mai 2021 bis März 2022 geplant. Hier wird der verbleibende Teil im Erdgeschoss grundsaniert und das Obergeschoss aufgestockt. Der Zugang zum Kindergarten ist in der Zeit der Sanierung über den Schulhof der anliegenden Grundschule sowie über den Parkplatz des Bürgerhauses möglich.

