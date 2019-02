Jede Menge tanzbegeisterte Hoheiten

Unterstützung für Klinik-Beschäftigte

Zell. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat am Dienstag, 19. Februar, die Mitarbeitervertretung des Klinikums Zell besucht. Das Krankenhaus gehört zur "Katharina Kasper ViaSalus GmbH", die sich zurzeit in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet.

