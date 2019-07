Saarburger Serenaden: Eintauchen in die Welt der Klassik

Das Besondere an diesem klassischen Musikfestival ist das Konzept, das darauf basiert Studenten, Professoren und Künstler aus der ganzen Welt in Saarburg zusammenzubringen, um dort gemeinsam zu musizieren. Im Zusammenspiel lernen sich die Musiker kennen, stellen sich aufeinander ein und lernen voneinander. Schon das in den Proben erarbeitete Programm ist darauf ausgerichtet, das Zusammenmusizieren zu fördern und später in den Konzerten unbekannte Perlen klassischer Musik darzubieten.

Studenten und Professoren aus der ganzen Welt

In diesem Sommer wird die Stadt Studenten und angesehene Professoren aus den USA, Südkorea, Taiwan, China, Kolumbien und Luxemburg begrüßen. In den Räumlichkeiten des Saarburger Gymnasiums und der Grundschule St. Laurentius geben die Professoren und weitere internationale Künstler ihre musikalischen Erfahrungen und Kenntnisse an die jungen Studenten weiter. Musikliebhaber aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien sowie Besucher der Stadt können in den zwei Veranstaltungswochen ein vielseitiges musikalisches Programm genießen. Es umfasst Werke vom Zeitalter des Barock bis heute.

"Festival einzigartig in seiner Art"

Bürgermeister Jürgen Dixius betont: "Das Festival bleibt einzigartig in seiner Art, einerseits aufgrund des interkulturellen Aspekts, anderseits wegen der vielen unbekannten Musikperlen, die hier dargeboten werden." Festivaldirektor Semyon Rozin freut sich über das zehnjährige Bestehen der Saarburger Serenaden: "Ich danke Bürgermeister Jürgen Dixius und unseren Partnern in der Stadt für die kontinuierliche Unterstützung dieser Veranstaltung. Ich bin stolz mit diesem Festival einen bescheidenen Beitrag zur weltweiten Verständigung zwischen den Menschen durch die Magie der Musik zu leisten."

Programm

Die Konzerte finden an ausgesuchten Orten statt:

Donnerstag, 18. Juli - Fakultätskonzert, Stadthalle, Saarburg - 19.30 Uhr

Freitag, 19. Juli - Fakultätskonzert, Schloss Vianden, Luxemburg - 19.30 Uhr

Samstag, 20. Juli - Studentenkonzert, St. Laurentius Kirche, Saarburg - 19.30 Uhr

Sonntag, 21. Juli - Studentenkonzert, Bettinger Mühle (Open Air), Schmelz - 18.30 Uhr

Dienstag, 23. Juli - Studentenkonzert, Bürgerhaus Winzerkeller, Irsch / Saar - 19.30 Uhr

Mittwoch, 24. Juli - Studentenkonzert, Cloef-Atrium, Orscholz - 19.30 Uhr

Donnerstag, 25. Juli - Studentenkonzert, Stadthalle, Saarburg - 19.30 Uhr

Samstag, 27. Juli - Abend mit Operette / Salon und Unterhaltungsmusik, Glockengießerei Mabilon, Saarburg - 19.30 Uhr

Sonntag, 28. Juli - Studentenkonzert, Stadthalle, Saarburg - 19.30 Uhr

Weitere Informationen zum Festival gibt hier.

