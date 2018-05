61-Jährige bei Unfall auf der B 407 schwer verletzt

Geldbörse aus der Wohnung geklaut

Münstermaifeld. Am Mittwoch, den 23. Mai, gegen 9.45 Uhr, ist aus einem Wohnhaus in Münstermaifeld-Metternich eine Geldbörse geklaut worden.Eine unbekannte Frau verschaffte sich Zutritt in das Haus einer 75-Jährigen, während die im Garten am Arbeiten war. Die Frau wurde von der Bewohnerin überrascht, als sie das Grundstück verlassen wollte. Die gab an jemanden zu suchen. Erst im…