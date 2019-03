39-Jährige prallt mit Auto gegen Baum

Nach Informationen der Polizei war die 39-Jährige auf der Kreisstraße von Naurath kommend in Richtung Föhren unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Föhren verlor sie in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto, schoss nach links eine Böschung hoch, fuhr einen Zaun um und prallte dann fast frontal gegen einen Baum. Der Wagen wurde dabei wieder zurück auf die Straße geschleudert. Da zunächst nicht klar war, ob die Frau im Auto eingeklemmt war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie konnten die Frau ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Die First Responder aus Föhren leisteten Erste Hilfe bis der Notarzt da war. Mit schweren Verletzungen wurde die 38-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Die K 38 war während der Rettungs-und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehr Föhren, das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrverhalten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schweich zu melden.

RED, Fotos: Agentur Siko