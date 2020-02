Im Mehringer Karneval ist fast alles neu

Dieses Jahr wagt der Verein nun zum ersten Mal den Schritt eine eigene Veranstaltung zu organisieren. So soll der Mehringer Karnevalsumzug auf dem Schulhof mit einer Faschingsfete ausklingen. Es wird ebenfalls in der Zugstrecke eine kleine Änderung geben: Zum einen wird der Peter-Schröder-Platz abgesperrt, damit sich dort keine Fastnachtswagen mehr "tummeln" können, und zum anderen wird die offizielle Zugstrecke bis zur Sparkasse gehen und dort dann enden. An diesem Ende wird der Verein mit Schildern zusätzlich auf die Aftershowparty aufmerksam machen.

Die Aktiven des "Oh Leit her" hoffen mit vielen Besuchern und besonderes mit gutem Wetter einen schönen Fastnachtdienstag am 25. Februar zu erleben. Für die kommenden Session plant der Verein übrigens erstmals ein Ordensfest und Kinderkarneval.

RED