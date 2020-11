Looking for someone to help you with bibliography? Check out our service and Essay On Equal Pay For Equal Work today! Get awesome results without spending much Die Umfrage fand Online statt. IT-HAUS wurde in folgenden acht von zehn Segmenten besonders empfohlen:



• Training und Schulung

• Managed Services & Outsourcing

• Netzwerk & Storage

• Mobility

• Kommunikation & Kollaboration

• Software-Implementierung & -Wartung

• Hardware-Implementierung & -Wartung

• IT-Beratung



In der Gesamtbewertung erhielt IT-HAUS eine 4 von 4 Punkte-Bewertung.



Die Feldzeit der aktuellen Befragung erstreckte sich vom 18. Mai bis zum 26. Juni 2020. Insgesamt 5774 Personen haben ihre Empfehlungen in den zehn definierten Anwendungsfeldern abgegeben –

darunter 2.878 Experten (Anbieter wie IT-Dienstleister oder IT-Freelancer) und 2.896 Kunden von IT-Dienstleistern (beispielsweise Mitarbeiter in IT-Abteilungen von Unternehmen oder Entscheider im IT-Einkauf). Die Unternehmen selbst konnten sich nicht für diese Auszeichnung bewerben.



„Wir sind sehr stolz, erneut zu den besten IT-Dienstleistern in Deutschland zu zählen. Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir mit unserem breiten Lösungsangebot gut aufgestellt sind und unseren Kunden zuverlässig einen kontinuierlichen Mehrwert bieten können, der auf eine nachhaltige und maßgeschneiderte Digitalisierungsstrategie abzielt.“, so Stefan Sicken, Shareholder Managing Director IT-HAUS GmbH.

