LCV Longuich-Kirsch lädt zum närrischen Treiben

Grußwort

"Liebe Karnevalsfreunde, liebe Gäste des Longuicher Karnevals, nachdem wir in die närrische Session mit unserer Faschingsfete gestartet sind, gehen wir nun auf die närrischen Tage zu.

'Wir sind wieder Daheim' - so lautet das Motto zum 30-jährigen Jubiläum unseres Vereines. An Karnevalssamstag, 22. Februar, beginnt um 20.11 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle unser Fastnachtsevent mit Garde- und Schautänzen, Büttenreden und Gästen aus der Region. Besuchen Sie unsere Veranstaltung und genießen Sie ein paar unbeschwerte Stunden im Longuicher Karneval. Wir freuen uns auf Sie!

Auf den Umzügen der IG 'Karneval Römische Weinstraße' werden wir mit unseren Garden, dem Wagen der LCV Ladys und dem Wagen des Elferrates in Kenn, Riol, Schweich und Ruwer vertreten sein. Ein besonderer Dank geht an alle Aktiven, die vielen fleißigen Helfer und auch an unsere Sponsoren, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Der LCV Longuich wünscht Ihnen viel Spaß! Bis bald und ein dreifaches Longuich-Kirsch, Longuich-Kirsch, Longuich-Kirsch, Kirsch, Kirsch!"

Ihr Karl-Heinz Lieser, 1. Vorsitzender