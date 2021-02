Verkehrsunfall durch verlorenes Sofa auf der A1

Phd Thesis In Mis is one of the most demanded services by students online. Thousands of academicians seek assistance with too challenging essays, too complicated Math problems, too time-consuming research papers and other types of too nerve wrecking academic written chores. Eine 31- jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich erkannte die Gefahrenstelle zu spät und fuhr, wenige Minuten nach der Eingangsmeldung, mit ihrem Ford Focus gegen das Sofa. Durch den Aufprall wurde der Pkw im Frontbereich erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Sofa zerbrach in etliche Einzelteile. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Ein weiterer Pkw wurde durch das Überfahren herumliegender Trümmerteile beschädigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach einem entsprechenden Fahrzeug mit Lademöglichkeit verlief negativ.

Im Einsatz waren die Autobahnmeisterei Wittlich und die Polizeiautobahnstation Schweich mit zwei Einsatzfahrzeugen.

Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06502 91650 zu melden.

