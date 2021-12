Das am 11.11. vorgestellte designierte Prinzenpaar, Michael und Bianca, starten am 11.11.22 in eine hoffentlich pandemiefreie Session 22/23.

„Auch wenn wir alle vor Wochen noch voller Enthusiasmus waren, haben uns die aktuellen Entwicklungen dazu bewogen, insbesondere auch im Bewusstsein unserer Verantwortung für die Gesundheit der Aktiven, des Publikums und der Menschen allgemein, diese schmerzliche Entscheidung zu treffen“ so Andreas Peters, Präsident der ATK.

Ergänzend wurde die grundsätzliche Empfehlung ausgesprochen auf Präsenzveranstaltungen in dieser Session zu verzichten. Hier kann die ATK allerdings lediglich Empfehlungen aussprechen. Die Entscheidung liegt bei jedem Verein selbst. Allerdings hat bereits ein Großteil der Mitgliedsvereine alle entsprechenden Veranstaltungen abgesagt.

„Sollte sich die Lage in den nächsten Wochen drastisch positiv verändern, sind wir durchaus in der Lage auch kurzfristig passende Veranstaltungen auf die Beine zu stellen“, hält Stefan Feltes, Vizepräsident ATK, die Hoffnung am Leben.