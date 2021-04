Beruf aus Berufung

ie ist für die Sicherheit der Menschen in Trier und der Region im Einsatz – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr: die Berufsfeuerwehr Trier. Bislang waren die rund 200 Feuerwehrleute ausschließlich Männer – das hat sich nun geändert: Anfang April trat die 36-jährige Heike Liesch ihren Dienst an – als erste Frau in der Trierer Berufsfeuerwehr.



Bereits seit Kindheitstagen war es ihr Traum, Feuerwehrfrau zu werden, sagt Heike Liesch. »Mein Papa war schon bei der Feuerwehr, der hat mich bereits früh mitgenommen. So bin ich damit großgeworden. Menschen helfen, kombiniert mit Technik fand ich schon immer interessant. Außerdem gibt es bei uns keinen normalen Arbeitstag: Man weiß nie was auf einen zukommt, so bleibt es immer spannend.«



Heike Liesch machte zunächst jedoch eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin – ebenfalls ein Beruf, den sie liebt. »Ich bin Notfallsanitäterin, doch mein Berufswunsch war schon seit meiner Kindheit Feuerwehrfrau. Das wollte ich schon immer machen. Ich war auch lange bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wintersdorf. Dennoch habe ich mich zunächst entschieden, eine Rettungsdienstausbildung zu machen – übrigens auch bei der Trierer Feuerwehr. Nach der Ausbildung habe ich dann bei den Maltesern in Welschbillig gearbeitet. 2016 kam ich zurück zur Berufsfeuerwehr Trier. Da habe ich die Feuerwehr dann wieder hautnah mitbekommen und der Wunsch, als Feuerwehrfrau zu arbeiten, kam nochmal auf.«

Diesen Wunsch hat sie sich nun erfüllt. Bis letztes Jahr war es so, dass ein erlernter Handwerksberuf eine der Voraussetzungen für eine Ausbildung bei der Feuerwehr war. Nun gab es eine Änderung: Es muss jetzt ein »feuerwehrdienlicher« Beruf sein. Das passte.



Andreas Kirchartz, Leiter der Trierer Berufsfeuerwehr, freut sich über die Vereidigung von Heike Liesch: »Wir sind sehr froh darüber, mit ihr die erste Frau in der Berufsfeuerwehr zu haben. Sie bringt bereits vielfältige Erfahrungen durch ihre Tätigkeit als Notfallsanitäterin mit und in ihrer Ausbildung wird sie nun auch die Brandbekämpfung und alles, was damit zusammenhängt, von der Pike auf lernen.« Auch OB Wolfram Leibe zeigt sich begeistert: »Ich freue mich sehr, dass wir in Trier mit Heike Liesch jetzt die erste Frau in der Berufsfeuerwehr haben. Das ist ein positives Beispiel und ich hoffe, dass dadurch auch andere Frauen ermutigt werden, eine Karriere bei unserer Berufsfeuerwehr anzustreben.«