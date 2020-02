Närrischer Lindwurm zieht durch Newel

Einbruch in Bitburger Einkaufsmarkt

Bitburg. Am Sonntagmorgen, 23. Februar, wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 3 Uhr von einem Mitarbeiter eines Bitburger Einkaufmarktes darüber informiert, dass aktuell vermutlich ein Einbruch in den Markt in der Saarstraße stattfinde. Ein entsprechender Alarm sei bereits gegen 01.30 Uhr bei einer Sicherheitsdienstzentrale aufgelaufen.