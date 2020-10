»Sehr gute« Prüflinge

»Die hervorragenden Abschlüsse zeigen, dass die Auszubildenden in unserer Region auch in Zeiten von Corona Höchstleistungen erbringen«, sagt Gisela Kohl-Vogel, Präsidentin der IHK Aachen. Zugleich appelliert sie an Unternehmer, weiterhin junge Menschen auszubilden: »Durch attraktive Ausbildungsmöglichkeiten können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken und unsere Betriebe zukunftsfähig halten.« Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz können sich nach wie vor bei der IHK Aachen über offene Ausbildungsplätze in der Region informieren.

Wegen den derzeitigen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie kann die IHK Aachen die Top-Absolventen in diesem Jahr nicht persönlich in einer Feierstunde für ihre herausragende Leistung ehren. Sie erhalten die Glückwünsche und ihre Urkunde deshalb per Post, ebenso wie die Absolventen aus den Kreisen Düren und Heinsberg, die im vergangenen Winter ihre Prüfung mit der Note »sehr gut« abgeschlossen haben. Denn auch ihre für März 2020 geplanten Ehrungen mussten wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden.

Top-Azubis aus dem Monschauer Land

Malte-Fabian Fecht und Lukas Willms, Zerspanungsmechaniker - Carl Aug. Picard GmbH, Imgenbroich

Nick-Jason Hürtgen, Elektroniker für Betriebstechnik - Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Imgenbroich

Julius Sauren, Mechatroniker - Ecoclean GmbH, Imgenbroich

Alexander Graf, Fachkraft für Lagerlogistik - Severich & Partner GmbH & Co. KG, Roetgen

Ricardo Hernandez-Mainz, Kaufmann im Einzelhandel - Dino Eicker e.K., Roetgen

Tjerk Janssen, Elektroniker für Geräte und Systeme - Kuttig Electronic GmbH, Roetgen

Joel Antwerpen und Fabian Floß, Technischer Modellbauer (Fachrichtung: Gießerei) - Otto Junker GmbH, Lammersdorf

Sven Offermann, Kaufmann im Groß- und Außenhandel (Fachrichtung: Großhandel) - Josef Thelen GmbH & Co. KG, Simmerath