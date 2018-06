Ab auf die Datenautobahn

Pkw brannte in Büchenbeuren

Zu einem Vollbrand eines Pkw kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.10 Uhr in Büchenbeuren, im Bereich der Einmündung "Auf der Lück". Ein dort geparkter Pkw Smart geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. An dem Pkw entstand Totalschaden. Durch das Feuer wurden auch ein in der Nähe abgestellter Pkw Seat und ein Jägerzaun ebenfalls stark beschädigt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Pkw Smart vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, wurde er sichergestellt. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden aufgenommen.Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern, Tel. 0 67 61 / 92 10 oder pisimmern@polizei.rlp.de erbete.

