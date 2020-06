Gefährliche Hundeköder in Seffern ausgelegt

Seffern. Am Montag, 1. Juni, sind in der Gemeinde Seffern Köder in Form von mit Nägeln versehene, gebratene Fleischbällchen aufgefunden worden. Am Montag, 1. Juni, sind in der Gemeinde Seffern Köder in Form von mit Nägeln versehene, gebratene Fleischbällchen aufgefunden worden. Bislang bekannt ist, dass zumindest ein Hund einen dieser Köder aufgenommen hat und anschließend tierärztlich…

weiterlesen