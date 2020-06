Transporter verursacht Unfall auf der B 410 bei Fleringen

Erneuter Brand in Oberehe

Oberehe. In der Gemarkung Oberehe stand am gestrigen Sonntagabend ein Baum in Flammen. Wie die Polizeiinspektion Daun mitteilt, brannte es am Sonntagabend, 21. Juni, gegen 23.05 Uhr, erneut in der Gemarkung Oberehe. Ein Zeuge hatte in der Nähe der Kläranlage einen Feuerschein entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Dort war ein Baum in…