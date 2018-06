"Die Mischung gibt es in Deutschland so noch nicht"

2012 und 2014 wagte Nico Gomez es erstmals, Solokonzerte in Euskirchen auf die Beine zu stellen. »Beim ersten Konzert im Casino dachte ich vorher, der Saal muss durch den Raumtrenner verkleinert werden«, erinnert er sich. Doch es kam anders. »Als ein Freund kurz vor dem Konzert sagte, dass die Menschenschlange vor dem Eingang fast bis zum Veybach-Center reicht, konnte ich es kaum glauben«, erzählt der junge Musiker, der nun in Osnabrück wohnt. »Zwischen den beiden Konzerten war ich viel in Euskirchen unterwegs«, berichtet er. Durchschnittlich vier Auftritte pro Monate habe er absolviert. »Aber danach wollte ich etwas Ruhe reinbringen und nur noch zu speziellen Anlässen auftreten.«

Wenn möglich, stehe er bei den Auftritten mit der Euskirchener »Blue Mary Big Band« auf der Bühne. schließlich hat mit der Schulcombo der Marienschule alles angefangen. Hier machte er sich als Jugendlicher schon einen Namen als Sänger und Entertainer.

The Voice of Germany

Weitaus bekannter wurde er 2013 durch die Fernsehshow »The Voice of Germany«, bei der er es bis ins Viertelfinale schaffte. »Danach haben sich so viele Chancen ergeben. Ich habe fast jede Konzertanfrage angenommen«, erzählt Nico Gomez. Von der Lanxess-Arena mit der »The Voice of Germany«-Tournee bis hin zu Auftritten auf Lkw-Anhängern reichen seine Erfahrungen. Zwar seien die Nachwehen der Sendung inzwischen abgeklungen. Doch durch sein emsiges musikalisches Treiben quer durch die Republik ist ermittlerweile etabliert.»Ich habe in vielen verschiedenen Bands gesungen, war teils als Einzelsänger unterwegs und habe viel Musiker kennengelernt«, erzählt er. Auf vielen Events wird er von den Veranstaltern als hervorragender Sänger mit Entertainerqualitäten geschätzt. So hat er es beispielsweise bis zur Aftershowparty des Deutschen Filmballs geschafft. In Tim Mälzers Hamburger »Bullerei« gab er den Suppertact für Sasha bei dessen Präsentation des Albums »Schlüsselkind«. Mit seiner A-cappella-Gruppe »Männersache« war er mit Wincent Weiss auf Tour.

Musik aus der eigenen Feder

Neben diesen Auftritten ist Nico Gomez natürlich die Musik aus seiner eigenen Feder wichtig. Derzeit arbeitet er an einem eigenen Album. Seine ersten Songs hat er als Jugendlicher geschrieben. »Musikalisch habe ich früher viel ausprobiert. Mein neue Sachen sind nun der nächste Schritt«, sagt er.

Für seine eigenen Songs nimmt er sich viel Zeit. Im Studio wird Aufwand betrieben. Lichterketten sind da nur ein kleiner Teil. »Im Studio kann man vom Alltag runterkommen. Für Kreativität braucht man einen gewissen Vibe. Wir hüpfen da von Instrument zu Instrument, um Stimmung zu erzeugen«, sagt Nico Gomez: »Für mich war diese Orientierungs- und Neufindungsphase nun sehr wichtig. Ich würde sagen, die musikalische Mischung, die ich jetzt mache, gibt es in Deutschland so noch nicht.« Seine neuen Songs stellt Nico Gomez nun mit einer Live-Band im Casino den Euskirchener Fans und Freunden vor. »Ich dachte, es wird wieder Zeit für ein Familientreffen«, sagt er. Auch wenn Nico Gomez in den vergangenen Jahrenseinen Erfahrungsschatz erweitert hat, hat er Respekt vor dem Konzert in Euskirchen: »Meistens bin ich vor wenigen Leuten aufgeregter – erst recht wenn Leute da sind, die ich kenne.«

www.nicogomez.de