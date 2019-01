Sportplakette für AClerin

Stürmische Zeiten mit "Benjamin"

Kirchwald. Das Sturmtief "Benjamin" hat in Kirchwald und Mayen-Kürrenberg Stromausfälle ausgelöst. Zudem fielen ihm einige Bäume zum Opfer. Am Dienstag, 8. Januar, gegen 17.50 Uhr, kam es in Mayen-Kürrenberg und Kirchwald zu Stromausfällen. Die Freiwilligen Feuerwehren waren in Bereitschaft. Gegen 19 Uhr war die Stromversorgung der Ortschaften wieder gewährleistet. Kurz vor 21 Uhr…