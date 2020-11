A61: Schwertransport war viel zu schwer

Stiefelaktion der Wittlicher Einzelhändler

Wittlich. Auch in diesem Jahr wird es die Nikolausstiefel-Aktion der Wittlicher Einzelhändler geben.Die im Verein Stadtmarketing organisierten Kaufleute möchten in diesem Jahr wieder diesen Brauch weiterführen und Nikolaus bei seiner Arbeit unterstützen. Alle Kinder (bis 8 Jahre) sind eingeladen, bis spätestens 28. November einen sauber geputzten…