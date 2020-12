Abgetrennter Kuhkopf auf GrundstÃ¼ck abgelegt

Polizei sucht Hintergründe von möglicher Gewalttat

Cochem. Die Hintergründe der mutmaßlichen Gewalttat in der vergangenen Nacht in Cochem sind weiter größtenteils unklar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Koblenz führt aktuell die Ermittlungen, wie die Pressestelle der Polizei Koblenz bestätigt. Es werde wegen eines möglichen Körperverletzungsdeliktes ermittelt. Hintergrund sei die Einlieferung eines Jugendlichen ins Krankenhaus mit schwerwiegenden Verletzungen. Der Junge war in die Notaufnahme des Cochemer Krankenhauses eingeliefert worden. Die Ärzte hätten bei einer Untersuchung lebensbedrohliche Verletzungen diagnostiziert. nach unbestätigten Angaben handelt es sich um schwere Kopfverletzungen. Die Feuerwehr war in der Nacht alarmiert worden um den vermutlichen Tatort, der Pausenhof des Cochemer Gymnasiums, auszuleuchten. Mittlerweile wurden dort von Spezialisten der Kripo Koblenz umfangreiche Spuren gesichert. Diese sollen Aufschluss darüber geben, ob es sich bei dem Fall um eine vorsätzliche Gewalttat handelt, oder ob der Jugendlichen möglicherwiese gestürzt ist. Zeitgleich finden bei der Polizei Cochem Vernehmungen von Beteiligten statt. Offenbar hatte eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht zum Samstag auf dem Pausenhof der Schule gefeiert. Vor Ort liegen Flaschen und zerbrochene Gläser auf dem Schulhof. Bericht folgt! Hier finden Sie die Erstmeldung zu diesem Fall: https://www.wochenspiegellive.de/mosel/cochem/artikel/gewalttat-bei-illegaler-party-in-cochem-68208/