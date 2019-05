Lauferlebnis in der Vulkaneifel

Landschaftlich reizvoll, abwechslungsreich, aber trotzdem für Jedermann geeignet sind die Strecken des Maare-Mosel-Laufs am Samstag, 31. August. Der Ausrichterverein »Vulkanläufer« macht sich in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Daun das tendenzielle Gefälle zwischen den Startorten und dem Ziel und den Maare-Mosel-Radweg zunutze. Der überwiegende Teil der alljährlich deutlich über 1.000 Maare-Mosel-Lauf-Teilnehmer zählt zu den Genussläufern. Wie gut und schnell sich die Strecken laufen lassen, haben aber beispielsweise der aus Dockweiler stammende Carlo Schuff bei seinem 10-Kilometer-Streckenrekord von 30:36 Minuten und der ehemalige Traillauf-Vizeweltmeister Florian Neuschwander bei der Halbmarathon-Bestzeit von 1:09:10 Stunden bewiesen. Doppelt so lange unterwegs zu sein, das ist aber beim Maare-Mosel-Lauf auch kein Problem. Schon gar nicht auf der in der Region einmaligen GesundLand-Strecke.

Spezielle Angebote beim Maare-Mosel-Lauf

Zwischen Mehren und Gillenfeld geht es auf sieben Kilometern nur um den Spaß an der Bewegung und der Landschaft und ums Ankommen. Allein über den speziell abgesteckten Parcours laufen, walken, wandern und spazieren alljährlich 200 Teilnehmer. Etwa nach der Hälfte gibt es in der Ellscheider Laufoase die Möglichkeit zu einer Pause. Der weitläufige Garten ist für den Verein der mitorganisierenden Vulkanläufer oft Ausgangspunkt ihrer Trainingsläufe. Hier gibt es für die GesundLand-Läufer neben Getränken auch spezielle Angebote rund um die Gesundheit, vom Venencheck über das Lehmtretbecken bis zur Heumassage. So ist der Maare-Mosel-Lauf eine Veranstaltung, an der alle mitmachen können. Rennen für Kinder und Jugendliche sind natürlich ebenso dabei. Nach dem Sport treffen sich alle im Ziel an der Schule in Gillenfeld im Schatten der Bäume, um in gemütlicher Atmosphäre das Erlebte noch einmal Revue passieren zu lassen. Insgesamt gibt es für die Teilnehmer des Maare-Mosel-Laufs sechs verschiedene Distanzen: die GesundLand-Strecke über sieben Kilometer, der 800 Meter Intersport-Lehnen-Kinderlauf, der 1,6 Kilometer Intersport-Lehnen-Schülerlauf, der Nürburgquelle-10-Kilometer-Lauf, der Jugend- und Jedermannlauf mit Walking über sieben Kilometer, der Schritt-für-Schritt-Bambinilauf über 300 Meter und der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel Halbmarathon.





Mehr Infos zum Maare-Mosel-Lauf (unter anderem Zeitplan, Distanzen, und Anmeldung) gibt es online unter www.maaremosellauf.de.

Der Wochenspiegel verlost 15 Startplätze für den Maare-Mosel-Lauf:

Der WochenSpiegel Vulkaneifel verlost insgesamt 15 Startplätze für den 10-Kilometer-Lauf des Maare-Mosel-Laufs am Samstag, 31. August.

Jeder Läufer des »WochenSpiegel-Laufteams« erhält ein eigenes Laufshirt für die Veranstaltung. Zur Verfügung gestellt werden die Laufshirts freundlicherweise von Intersport Leder Lehnen aus Daun.

Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort »Lauf« an red-daun@weiss-verlag.de. Einsendeschluss ist Montag, 3. Juni.

Geben Sie in dieser E-Mail auch Ihre Konfektionsgröße für das Lauf­shirt (zum Beispiel Größe M/38) an.

Wahlweise können Sie auch unter https://www.wochenspiegellive.de/service/gewinnspiele/frage/gewinnspiel/teilnahme-am-maare-mosel-lauf-736/ teilnehmen.

Die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele finden Sie unter www.wochenspiegellive.de/service/gewinnspiele.