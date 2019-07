Gefährliches Überholmanöver

Am Montag, 8. Juli, gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus der VG Gerolstein mit seinem Fahrzeug die Sarresdorfer Straße von Gerolstein kommend in Richtung Gerolstein-Lissingen. Hier wurde er im Bereich des Ortsausgangs von einem Fahrer mit dessen Auto mit Kennzeichen "DAU" in einer verkehrsgefährdenden Art und Weise überholt. Der Überholer zog nach dem Überholvorgang so knapp wieder vor dem Geschädigten auf die eigene Fahrspur, dass der 37-Jährige eine Vollbremsung machen musste. Es war der guten Reaktion des Geschädigten zu verdanken, dass es nicht zu einem folgenschweren Unfall kam. Der Fahrer mit dem Dauner Kennzeichen setzte seine Fahrt in Richtung Prüm fort. Hinweise zur Tat an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260, oder an die Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591/95260.