Mann schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde am Neujahrsmorgen, 1. Januar, gegen 02.15 Uhr, in Hillesheim, Ecke Bachstraße/Kölner Straße, ein Mann überfallen und schwer verletzt. Bei den Tätern handelte es sich um zwei junge Männer und eine junge Frau, alle rund 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Nach einem verbalen Streit trat zunächst die junge Frau (schlank, ca. 160 cm, lange blonde Haare) nach dem Geschädigten. Anschließend schlugen die beiden Männer (schlank 170 bzw. 180 cm groß) auf ihn ein. Schon am Boden liegend traten sie weiter auf das Opfer ein, welches später im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Täter raubten dem Geschädigten dessen Winterjacke und flüchteten in Richtung Grabenstraße/Viehmarkt. Bei dem Handgemenge blieb die oben abgebildete Kapuze der Jacke eines Täters zurück. Die Polizei Daun bittet um Hinweise zu der abknöpfbaren Kapuze einer dunkelblauen Winterjacke mit rotem Futter der Marke "Tommy (Hilfiger) Jeans". Wer kann Angaben zu dem oben beschriebenen Trio machen, welches in der Silvesternach in Hillesheim unterwegs war? Wer kennt eine Person mit der auffälligen Hilfiger-Jacke, deren Kapuze seitdem fehlt? Hinweise an die Tel. 06592/96260.