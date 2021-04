Ausgangsperre auch im Rhein-Hunsrück-Kreis

Beim Testen im Auto bleiben

Kreis Vulkaneifel. Das Rote Kreuz bietet in der Vulkaneifel heute, teils sogar an Karsamstag, Corona-Schnelltests an.Seit rund vier Wochen betreuen Rotes Kreuz und DLRG im Kreis Vulkaneifel sieben Corona-Teststationen. Auch am heutigen Karfreitag haben die Teststationen geöffnet, ebenso am Ostermontag (s. Anhang). In Daun und Gerolstein wird sogar am Karsamstag von…