Johannes Dhein ist deutscher Konditor-Meister

An eineinhalb Wettbewerbstagen mussten die Teilnehmer die Themen »Impressionen in Form und Farbe« sowie »Heimat« kreativ und handwerklich präzise umsetzen.

Für Johannes Dhein, der im Familienbetrieb Heinrich-Jürgen Dhein (Argenthal) ausgebildet wurde, war ganz klar: Heimat ist Hunsrück! Und so stellte er unter dem Motto »Klang der Heimat« ein buntes wie stimmungsvolles Repertoire aus ganz unterschiedlichen Leckereien zusammen, die in einer Wettbewerbskoje aufgebaut wurden. Was die Jury überzeugte, denn am Ende bekam der 24-jährige Hunsrücker unter den Mitbewerbern aus zwölf Bundesländern die höchste Punktzahl und ist nun deutscher Meister der Nachwuchskonditoren!