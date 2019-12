"Knecht Ruprecht" in Hunsrücker Mundart

Lebendiger Adventskalender für Flamersheimer Kita-Kinder

Flamersheim. Über einen lebendigen Adventkalender durften sich die Kinder des Kath. Kindergarten St. Stephanus in Flamersheim freuen. An den Wochentagen im Advent machten sich die Kinder mit gemeinsam mit ihren Erziehern und ausgerüstet mit den Warnwesten der Verkehrswacht Euskirchen auf den Weg zu zum lebendigen Adventkalender. So konnten die Kinder fast täglich ein wunderschön…