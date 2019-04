Löwensteg: Sanierung beginnt im Mai

Auto brennt bei Niederweis

Niederweis. Ein PKW Renault Scenic ist am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr auf der B257 bei Niederweis in Brand geraten.Der Fahrer konnte den in Brand geratenen Renault noch auf einen Parkplatz an der B257 steuern und die Feuerwehr alarmieren. Die Feuerwehren aus Niederweis und Alsdorf hatten den im Motorraum entstandenen Brand schnell unter Kontrolle. Brandursache…