Morgen geht's los: 53. Spießbratenfest in Idar-Oberstein

Mit tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeister Friedrich Marx und den Sponsoren hat Christian Schwinn von der Agentur »acpress«, Organisator des fünftätigen Spektakels, wieder ein stattliches Programm auf die Beine gestellt.

»Mir ist wichtig, dass das Programm für alle Altersgruppen etwas bietet und dabei die Bereiche Entertainment, Kulinarik, Fun und Sport in einem ausgewogenen Verhältnis kombiniert, denn so entsteht ein Event-Konzept, das Tradition und Moderne vereint«, meint Schwinn. Auch Wünsche des Publikums werden mit einbezogen. So wurde auf Anregung von Besuchern verstärkt Tribute Bands für die Live-Konzerte gebucht, besonders zu erwähnen die Truppe U22U mit Songs der legendären Gruppe U2.

Ganz neu ist diesmal die Gala der Blasmusik. Hier können sich Musikvereine aus der Region einem großen Publikum auf der Bühne des Eventparks präsentieren. Das Unternehmen OIE feiert in diesem Jahr 120. Geburtstag und ist mit der Aktion »OIE zieht an« dabei, außerdem verlost der Energielieferant 120 Spießi-Überraschungstüten.

Das Fest beginnt am Freitag, 28. Juni, offiziell mit dem Fassanstich um 19.30 Uhr. Ab 21 Uhr Uhr zeigen dann besagte U22U, was sie auf dem Kasten haben. Am Samstag, 29. Juli, wird es dann volkstümlich auf dem Festplatz, wenn um 15 Uhr die Gala der Blasmusik startet. Um 21.30 Uhr spielt die Foramtion Decoy. Der Sonntag beginnt traditionell mit einem Gospelgottesdienst, um 10.45 Uhr geht‘s los, auch ein Live-Chor mischt mit. Ab 14 Uhr Familienprogramm und ab 15.30 Uhr folgt die große Showtanzgala und der 3. Spießbratenfest Dance Cup. The Old Irish Man sorgen dann am Abend ab 19 Uhr für die passenden Stimmung auf der Bühne.

Montag, 1. Juli, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Um 11 Uhr steigt der beliebte Bürgerfrühschoppen mit der Band Frühschicjt, 16.30 Uhr die Aktion »OIE zieht an« und um 19 Uhr das Young Generation Festival mit den Bands Frau Wolf und Antiheld. Nicht wegzudenken ist der Seniorennachmittag am Dienstag, 2. Juli, 13.30 Uhr. Ab 20 Uhr legen die »ElectroLove«-DJs David Puentez und Blondee auf, um 22 Uhr Brillant Feuerwerk mit musikalischer Begleitung, danach Abschlussparty mit oben genannten DJs.