Sondereinsatz in Büchenbeuren

Schlägerei am Bahnhof Mechernich

Mechernich. Ein Mann versuchte, einen Streit zu schlichten und geriet am Bahnhof Mechernich in eine Schlägerei. Jetzt sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Am Samstag, 13. April, ist es nach Mitteilung der Bundespolizei gegen 22.45 Uhr unter mehreren jungen Männern am Bahnhof Mechernich zu einer Schlägerei gekommen. Bei dieser Schlägerei wurden zwei Männer verletzt. Das Ganze fing mit verbalen…