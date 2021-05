Team der IHK-Geschäftsstelle in Simmern verjüngt sich

Weit über 20 Jahre stand Birgit Hauptvogel den Unternehmen aus den Kreisen Rhein-Hunsrück und Cochem-Zell als engagierte und kompetente Ansprechpartnerin zur Seite. Neben der Außenwirtschaft war die Aus- und Weiterbildung ihr Leib- und Magen-Thema. Für viele Betriebe und Kooperationspartner war sie als Organisatorin das Gesicht der Ausbildungsmessen in Simmern und Cochem-Zell und erste Adresse bei der Suche nach qualifizierten Nachwuchskräften.

Schneider bedankte sich im Namen der IHK Koblenz für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschte der angehenden Rentnerin für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und viel Freude bei guter Gesundheit.

Die Nachfolge von Hauptvogel tritt nun Rijana Kochler an. Die gebürtige Rheinböllenerin und leidenschaftliche Reitsportlerin, hat ihre Ausbildung bei der IHK Koblenz absolviert und dabei drei Monate die Arbeit und das Team in Simmern kennengelernt. Nach ihrer erfolgreichen Prüfung war sie zuletzt im Fachbereich Weiterbildung in Koblenz tätig.

„Mich reizen besonders die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen in der Geschäftsstelle und natürlich der direkte Kontakt zu den Unternehmen und Kooperationspartnern in den Regionen“, so das neue Teammitglied.