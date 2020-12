Virtuelle Events helfen Gastronomen, EinzelhÃ¤ndlern, Winzern

Essay Steps In Writing An Essay - Start working on your assignment now with professional help presented by the service Leave your assignments to the most Start des Projekts, das im Internet via www.sparkasse.net/events zu finden ist, ist das Live-Cooking-Event mit Eva Eppard, Inhaberin der historischen 100 Guldenmühle in Appenheim. Zusammen mit der Spitzenköchin bereiten die Teilnehmer in lockerer Atmosphäre ein Drei-Gänge-Weihnachtsmenü zu: Feldsalat mit Vinaigrette, winterliche Maronensuppe, Gänsekeule mit Apfelrotkohl, Quittenjus und Kartoffelklößen und zum Abschluss Apfelclafoutis mit Walnuss Eis. Schon das Lesen macht Lust, sich selbst an den Herd zu stellen und das Menü nach zu kochen. Nichts leichter als das: Video und Rezepte sind auf der digitalen Veranstaltungsplattform der Sparkasse zu finden.

Auch die jüngsten Veranstaltungen der Sparkasse Rhein-Nahe, wie der traditionelle Wirtschaftspolitische Vortrag mit dem Wirtschaftsweisen Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld und der Online-Talk Mittelstand zum Thema "Mittelstand in unruhigen Zeiten - Hochrangige Experten stehen Rede und Antwort", finden sich in der neuen virtuellen Veranstaltungswelt.

Besonderes Highlight: Die Videos und weitere Infos zu den Events findet man in einer digitalen Ausgabe des Kreuznacher "Sparkassen Hauses", das virtuell und dreidimensional besucht und "begangen" werden kann. "Mit der neuen Idee möchten wir nicht nur die Verbundenheit zur Region zeigen, sondern auch als tatkräftiger Partner unsere Geschäftskunden in ihren Aktivitäten unterstützen", so Peter Scholten, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe. "Wir sind gespannt und freuen uns auf die kommenden Veranstaltungen, die auf der Event-Website der Sparkasse künftig miterlebt werden können. Viele Ideen in Zusammenarbeit mit dem regionalen Handel und der Gastronomie sind in der Planung", ergänzte Vorstandsmitglied Steffen Roßkopf.