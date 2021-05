Oberwesel: Museum öffnet mit BUGA-Ausstellung

"Bundesgartenschau 2029: Unsere BUGA beginnt jetzt", heißt die Ausstellung, die noch bis Ende Juni zu sehen ist. Sie informiert über die breit angelegten BUGA-Pläne und findet in Kooperation mit der Stadt Oberwesel und der BUGA-Gesellschaft statt.

„Die Bundesgartenschau am Mittelrhein ist ein gewaltiges Infrastrukturprojekt, das den Anwohnern große Chancen und Möglichkeiten bringt, aber auch einiges abverlangt an eigener Arbeit, Geduld und Verständnis für Baustellen“, betonte Berthold Stückle, der Geschäftsführung der BUGA Oberes Mittelrheintal 2029 GmbH, beim Pressetermin zur Ausstellungseröffnung. Es sei deshalb wichtig, die Menschen von Anfang an mitzunehmen und ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Deshalb wird die Wanderausstellung an verschiedenen Orten entlang des Rheins gezeigt.

Auch für Stadtbürgermeister Marius Stiehl ist ein möglichst breiter Zuspruch eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Projekts. „Wir haben die Bürger schon früh in Arbeitskreisen in die Ideenplanung mit eingebunden. In diesem Zuge ist das Motto der Stadt ‚Lage: extrem!‘ entstanden“, berichtet Stiehl. Auch wenn die BUGA-Pläne für Oberwesel noch nicht konkret seien, konzentriere sich das Interesse auf den Martinsberg und den Uferbereich, für den man sich eine enorme Aufwertung verspreche

Für Museumsbesuch gilt Vorausbuchungspflicht

Für einen Besuch des Stadtmuseums Oberwesel gilt eine Vorausbuchungspflicht über Telefon 06744-714726 oder via E-Mail an die Adresse info@kulturhaus-oberwesel.de. Geöffnet ist das Museum von Dienstag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, sowie samstags, sonn- und feiertags, von 14 bis 17 Uhr. Der Besuch der BUGA-Ausstellung ist frei; für das Stadtmuseum gelten die regulären Museumspreise.

Weitere Informationen zu den aktuell gültigen Coronabestimmungen, Hygiene- und Schutzvorschriften gibt es unter: www.kulturhaus-oberwesel.de