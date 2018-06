Ein DJ auf dem Sprung

Daniel Busenthür hat als gelernter Kaufmann beruflich mit Technik zu tun - er arbeitet in einem Elektronikmarkt. Wenn es nach den Wünschen des jungen Mannes geht, soll ihm die Elektronik jetzt eine Karrieretür öffnen, denn der Faider steht seit etwas mehr als einem Jahr als DANTH auf der Bühne.

Ein "elektronischer Traum"

Wummernde Beats, die durch den ganzen Körper gehen; tanzende Menschen, die sich den schnellen Rhythmen gerne ergeben: das ist die Welt von DANTH, der sich einen "elektronischen Traum" erfüllt hat und den jetzt auch konsequent leben will. "Ich mache schon von Kindesbeinen an Musik. Gitarre, Bass und Schlagzeug sind meine Instrumente und jetzt sind es Laptop, Keyboard, Interface und Gitarre", erzählt Daniel Busenthür, der im Moment mit seiner Musik steil geht. Jüngstes Beispiel: sein Auftritt beim "Spring Break Island" in Kroatien. "Das ist der größte Spring Break in Europa. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich im ,Noa Beach Club‘, einem dem dreizehntbesten Club der Welt, gespielt habe", schwärmt der junge Mann aus Faid von seinem Gig im Reich der House- und EDM-Klänge.

Mit einem Bus voller Fans unterwegs

In Kroatien war der Eifeler aber nicht alleine on Tour. Rund 80 Freunde aus der Region Cochem, Koblenz und Bad Kreuznach haben den Spring Break-Trip in die Nähe von Zadar mitgemacht. Dort sind noch ein paar Freunde hinzugekommen. "Auf meinem Sticker war ein Snapchat-Code. Der wurde von vielen gescannt", berichtet er von einer gelungenen Marketingaktion. Im vergangenen Jahr hat DANTH zunächst auf kleineren Elektro-Veranstaltungen aufgelegt, aber parallel auch seine erste Single herausgebracht, die als Track Released bei Spotify gestreamt werden kann. Progressive-House-Music wie er sein Erstlingswerk einordnet. "In diesem Jahr steht die zweite eigene Produktion an, die bereits unter einem Label erscheint. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es auch richtig professionell. Das bedeutet, dass ich mich auch beruflich verändern will und in Richtung Musik und Marketing einschwenken will. Es geht hier aber nicht nur um Geld, sondern auch um den Spaß", erzählt Busenthür.

2019: Mehr Länder und mehr Festivals

Nach dem Spring Break-Auftritt mit etablierten DJs wie Alan Walker und Cuebrick wird DANTH Ende Juni auf der größten Color Splash-Party in Luxemburg, am 7. Juli bei der "Ruhr in Love" in Oberhausen und der "AfterParty" in Binsfeld sowie am zweiten Augustwochenende beim "e-lake-Festival" im luxemburgischen Echternach auf der Hauptbühne spielen. Gigs, die ihn stolz machen, aber er geht auch mit einer besonderen Strategie an die Auftritte und das Auftreten heran. "Ich habe mit Samuel und Johannes von PicSell Emotions aus Trier immer einen Videographen dabei und Marvin Malte unterstützt mich in der Verwaltung", ist Daniel Busenthür auch in seinem Umfeld gut aufgestellt. Und sein Ziel für die Zukunft ist ebenfalls deutlich und klar formuliert: "2019 werden es mehr Länder und mehr Festivals."

Foto: PicSell Emotions

www.danth.de