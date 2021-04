Krafttraining, wie es die Profi-Bodybuilder (beispielsweise Christina Brenner mit Bühnen-Ambitionen aus dem Hunsrück) betreiben, erfordert viel Ehrgeiz, Disziplin und häufig auch einen strengen Ernährungsplan. Krafttraining, wie es jeder durchführen kann, braucht nur eins: dranbleiben. Jede Trainingseinheit zum Muskelaufbau, und sei sie auch noch so klein, fördert die Vitalität. Je trainierter die Muskeln, desto effizienter arbeitet auch unser Stoffwechsel. Aufgebaute Muskulatur hat im Vergleich zu fehlender Muskelmasse einen höheren Grundumsatz, was deutlich mehr Fettverbrennung bedeutet.

Ist von Krafttraining die Rede, stellen sich viele durchtrainierte Bodybuilder vor, die in knapper Bekleidung und mit überdurchschnittlich brauner Haut und Öl auf der Showbühne stehen. Allerdings ist Krafttraining nur in den wenigsten Fällen wie in dieser illusorischen Vorstellung. Krafttraining kann jeder machen, denn das gezielte Muskeltraining ist auch mit kleinen Gewichten oder sogar mit dem eigenen Körpergewicht möglich.

Wer rastet, der rostet! – An diesem Sprichwort ist tatsächlich etwas dran, was unzählige Studien beweisen. Wer regelmäßig Sport treibt und durch gezieltes Krafttraining seinen Rücken und andere Bereiche der Muskulatur stärkt, tut damit seiner Gesundheit etwas Gutes.

Geht es um den Profi-Kraftsport, ist natürlich regelmäßiges und intensives Training erforderlich. Wer beispielsweise wie Detlef Klär aus Kesternich „ Body over 50 “ bei der Deutschen Bodybuilding-Meisterschaft werden will, der braucht hochfrequentiertes und intensives Training. Für den vitalitätsfördernden Kraftsport hingegen gilt die Devise: Weniger und dafür gezielt ist besser!

Pausen müssen sein, damit die Regeneration erfolgen kann

Nach dem Training öfter mal eine Pause einlegen und den Muskeln Zeit zur Regeneration bieten. Wer zu ehrgeizig ist und seinen Muskeln keine Pause gönnt, erreicht häufig das Gegenteil: Verspannungen, Muskelkater oder sogar Muskelkrämpfe. Damit die Muskelregeneration optimal erfolgen kann, sollte zwischen jeder Trainingseinheit eine Pause von einem Tag (bei starker Beanspruchung zwei Tage) liegen.

Vitalität fängt in der Küche an

Damit die Vitalität und Muskelaufbau erreicht werden, ist der optimale „Treibstoff“ für den Körper zur Energiebereitstellung wichtig. Ausgewogene Ernährung muss sein, wenngleich auch der so wichtige Eiweißbedarf gedeckt werden muss. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. empfiehlt, fünf Mal am Tag Gemüse und Obst zu essen und vor allem auf ausgewogene Lebensmittel zu achten. Zucker und Salz sollten in der vitalen Küche nur in geringen Mengen vorkommen und statt zu viele Kohlenhydrate lieber auf Vollkornprodukte setzen.

Auch ausreichend Flüssigkeit ist essenziell, wenn es um die Vitalität bis ins hohe Alter geht. Wasser und ungesüßter Tee sind optimal, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken. Mindestens 1,5 l pro Tag sollte jeder trinken, bei sportlicher Beanspruchung deutlich mehr. Kalorienreiche oder zuckerhaltige Getränke am besten weglassen, denn sie verringern den Stoffwechsel und führen zu einem dauerhaften Schwanken des Insulinspiegels, was „falsche“ Hungergelüste auslöst und dem Fettab- und Muskelaufbau nicht zuträglich ist.

Speisen genießen und schonend zubereiten

Die schonende Zubereitung von Speisen trägt ebenfalls zur erhöhten Vitalität bei. Häufig werden Lebensmittel zu heiß oder zu lange gekocht, sodass die wertvollen Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen. Am besten kurz dünsten oder mit wenig Fett (am besten Wasser) in der Pfanne anbraten.

Zeit zum Genießen – nicht nur als Belohnung nach der Trainingseinheit. Achtsames Essen haben wir häufig im stressigen Alltag verlernt. Wir essen viel zu schnell, schlingen förmlich und kauen zu wenig. Für unseren Körper bedeuten solche stressreichen Essphasen schwerste Arbeit und er ist rasch überfordert. Deshalb im Alltag Essenspausen bewusst einplanen und die aufgenommene Nahrung mehrfach kauen. Während des Essens störende Faktoren (beispielsweise TV oder Blick auf das Telefon) vermeiden und sich auf den Genuss konzentrieren. Dadurch entschleunigen wir nicht nur, sondern gönnen unserem Herz-Kreislauf-System auch etwas Ruhe, sodass es sich voll und ganz auf die Nahrungsaufnahme und den darauffolgenden Prozess des Verstoffwechselns konzentrieren kann.

