Machen Sie mit: »Service ist sexy!«

"Die persönliche Begegnung mit dem Kunden - die face-to-face- Situation - ist der wichtigste Erfolgsfaktor im Verkauf und das wichtigste Instrument der Kundenbindung." Das ist das Fazit des deutschlandweit bekannten Experten für Emotionsmarketing, Norbert Beck, bei seinem Vortrag vor rund 100 Gästen von Wochenspiegel und Volksbank Trier im Best Western Hotel in Trier.Beck bekräftigte, dass trotz Internet und zahlreicher technischer Informationsmöglichkeiten 90 Prozent aller Kaufentscheidungen weltweit durch überzeugende face-to-face Kontakte zustande kommen. Er ermunterte die Teilnehmer der Veranstaltung, im Verkaufsgespräch die richtigen Kaufknöpfe im Kundenkopf zu drücken und so ihre lokalen Umsätze zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Alles unter dem Motto: "Service ist sexy".

Menschen kaufen Emotionen - keine Dienstleistungen

Dabei sind die Erkenntnisse, die Beck seinem Publikum vermittelt, nicht grundsätzlich neu, aber - in dieser Eindringlichkeit und Komprimiertheit präsentiert - eben doch eine deutliche Botschaft. "Menschen kaufen Emotionen, keine Dienstleistungen", sagte der Verkaufsexperte. Das gelte nach Erkenntnissen aus der Hirnforschung für über 80 Prozent aller Kaufentscheidungen über alle Branchen hinweg. Und wer das in seinen Verkaufsgesprächen berücksichtige, könne eine klare Erfolgsstrategie fahren. Denn letztlich gehe es darum, bei jeder Begegnung mit dem Kunden positive Emotionen rüber zu bringen. Dies gelte für alle möglichen "Begegnungspunkte" - am Telefon ebenso wie in direkten Gesprächen oder auch bei Webseitenkontakten.

Spaß, Macht und Sicherheit- Frauen ticken anders

Über diese positiven Emotionen sei der direkte Zugriff auf die drei Kaufknöpfe im Kundenkopf - Spaß, Macht und Sicherheit - am leichtesten möglich. Dabei müsse aber berücksichtigt werden, dass evolutionsbedingt erhebliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern bestehen. Während bei dem überwiegenden Teil der Kaufentscheidungen bei Männern der Spaß- oder der Machtfaktor im Mittelpunkt stehe, entscheide ein Großteil der Frauen unter Sicherheitsaspekten. Letzteres gelte auch für die Best-Ager-Generation "50+X", sagte Beck.

Freundlichkeit, Vertrauenund Wertschätzung

Den so gewonnenen Kunden langfristig an sich zu binden, werde in Zeiten des boomenden Online-Handels immer schwieriger, sei aber durchaus weiter möglich. Die wichtigsten Grundregeln, die es dabei zu beachten gelte, seien seit Jahren die gleichen - wie deutschlandweite Kundenbefragungen ergaben. Beck: "Freundlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung machen aus Kunden zufriedene Stammkunden.

