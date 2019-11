Trierer Weihnachtscircus: "Grand Chapiteau" im Messepark

Im Garten "gelandet"

Kottenheim. Da hat ein Autofahrer "fleißig" gesammelt: Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung von Polizeibeamten, Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz und Alkohol am Steuer. Zu allem Überfluss "landete" er mit seinem Auto in Kottenheim in einem Garten.