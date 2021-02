Karnevalsfeier sorgt fÃ¼r FrÃ¶hlichkeit statt Einsamkeit

Choose the College Essay For Nyu writing services that will help you to complete you MIT PhD thesis, or any other PhD thesis. Get PhD thesis online help here Ob Funkenmariechen, Prinzengarden oder kostümierte Kindergruppen: In diesem Jahr blieb die bunte Besucherschar, die in den Vorjahren regelmäßig zur Karnevalszeit in die Einrichtung kam, Pandemie-bedingt aus. Tage der Traurigkeit waren es dennoch nicht. Unter Einhaltung aller Schutz- und Hygienevorgaben verbreiteten die Teams in den Residenzen ein karnevalistisches Flair, dass die bestehenden Einschränkungen schnell vergessen ließ. „Uns war es dabei extrem wichtig, dass sich bei niemandem Gefühle von Einsamkeit oder Traurigkeit breit machen konnten“, sagt Einrichtungsleiterin Manuela Ludes. „Viele Senioren sind bekennende Karnevalfans, die schon seit dem 11.11. den närrischen Tagen entgegenfiebern. Unsere interne Feier sollte darum für Fröhlichkeit und Lachen sorgen.“

Dazu konnten die Bewohner aus einem breiten Angebot an selbst gebastelten Faschingsaccessoires wählen, um sich dem Anlass entsprechend zu verkleiden. Bunte Luftschlangen, Konfetti, Masken und viele karnevalstypische Dekorationen schmückten die Einrichtung und signalisierten: Heute wird gefeiert. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Berlinern auf den einzelnen Wohnbereichen sorgte heiter-stimmungsmachende Musik für die entsprechende Untermalung. Als erstes durfte sich Wohnbereich Eins am Weiberdonnerstag freuen, Freitags folgte die Feier für Wohnbereich Zwei und am Rosenmontag freuten sich dann die Bewohner des dritten Wohnbereichs auf einen schönen Nachmittag. Damit schafften es die Mitarbeiter mit Leichtigkeit, die Feiernden zum Mitsingen zu animieren. Zwischendurch wurden Witze erzählt, und auf Monitoren konnte man sich Büttenreden oder die Rosenmontagsumzüge der Vorjahre anschauen.

No idea how to write your essay? - http://www.svks.ch/?all-about-essay-writing with the best quality now! Guaranteed essay delivery on your given deadline. Damit die Stimmung nicht litt, präsentierten kostümierte Mitarbeiter lustige Programmeinlagen, die durch einrichtungsbezogene Anspielungen nicht nur bei den Senioren für viele Lacher sorgten.

„Die Stimmung in unserem Haus war ausgelassen und wundervoll“, freute sich dann auch Manuela Ludes zum Ende der Veranstaltung "Wir alle hatten viel Spaß und Freude an unserer besonderen Karnevalsparty, die sicher noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird.“

Auch die Bewohnerin Frau S. sagte „So einen schönen Rosenmontag habe ich noch nie gefeiert!“

Somit wurde das Ziel des Alloheim-Team erreicht: Einsam fühlte sich in diesen Tagen niemand.

