Die Kölner befragten Ende September vergangenen Jahres knapp 60.000 Innenstadtbesucher in 116 Städten. Im Schulnotensystem wurden unter anderem die Erreichbarkeit und die Aufenthaltsqualität sowie das Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Freizeitangebot bewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Beste Großstadt mit mehr als einer halben Million Einwohner ist Leipzig. In der Größenordnung ab 200.000 Einwohner heißt der Gesamtsieger Erfurt. Trier ist der Top-Performer in der Größenklasse ab 100.000 Einwohner. Bei den kleineren Städten sind dies Stralsund und Wismar.

Ein "gut" für Trier

Benotet wurde die Innenstadt Triers von den befragten Personen mit der Note 2. Die fünf Städte schneiden unter anderem in Sachen Ambiente, Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten, Ladenöffnungszeiten, Gastronomie, Einzelhandels-, Freizeit- und Dienstleistungsangebot am besten ab. Die Leitfrage, die über der Studie steht, ist, warum Besucher im digitalen Zeitalter noch in die Innenstadt kommen und welche Aspekte ihnen bei ihrem Besuch in der City besonders wichtig sind.

RED/PA