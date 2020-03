Erster Todesfall in der Eifel

Derzeit sind aufgrund der Corona-Krise zahlreiche Einschränkungen in allen Lebensbereichen notwendig. Dies führt möglicherweise auch dazu, dass Arbeitnehmer nicht mehr wie gewohnt ihrer Beschäftigung nachgehen können, z. B. weil sie selbst positiv auf das Virus getestet wurden, sie unter Quarantäne stehen, ihr Betrieb geschlossen bleiben muss oder sie durch die Schul-/KiTa-Schließungen gezwungen sind, die Betreuung Ihrer Kinder zu übernehmen.

Mit einer aktuell erstellten Informationsschrift wollen StädteRegion und Stadt Aachen viele der mit dieser Situation verbundenen Fragen, beantworten oder kompetente Ansprechstationen benennen. Dies soll dazu beitragen, Unsicherheiten und Ängste zu nehmen, die aus der aktuellen Situation entstehen und die vielfach auch existenziell sind. Antworten auf die Fragen wie diese finden alle Interessierten und Betroffenen in der Broschüre:

Was kann ich tun bei einem Verdienstausfall? Kann ich Kurzarbeitergeld beantragen? Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld? Ab wann erhalte ich Kurzarbeitergeld? Was ist mit den Sozialversicherungsbeiträgen? Wie und wo stelle ich den Antrag? Was muss ich tun, wenn ich auf Leistungen des Jobcenters angewiesen bin? Welche Unterlagen werden für einen Antrag auf Leistungen des Jobcenters benötigt?Die Broschüre im PDF zum Download:https://www.staedteregion-aachen.de/arbeitnehmer

Straßenverkehrsamt: Der Bürgerservice Zulassung im Straßenverkehrsamt Würselen muss am heutigen Freitag komplett geschlossen bleiben.