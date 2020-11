Einzigartige Sichtweisen als Jahresbegleiter

Complete My Assignments that make us proud of their work enable us to guarantee results that meet the expectations of both students and their teachers Er ist auf der Jagd nach dem perfekten Foto - meist ohne Eile, sondern mit großer Ausdauer, um den richtigen Moment einzufangen: Vor fast 20 Jahren hat René Pelzer seine Leidenschaft für das Fotografieren entdeckt, seit 2007 ist er Stormchaser (Gewitterjäger) und seit 2010 zertifizierter »Advanced Spotter Premium« im Unwettermeldeverein »Skywarn Deutschland e.V.«, für den er regionaler Ansprechpartner ist.

Online Projects For Students - Instead of worrying about dissertation writing find the needed help here All kinds of writing services & custom papers. Fast and Seit vielen Jahren bereichern seine Fotos den »Eifelkalender« - ein ehemaliges Schülerprojekt der Elwin-Christoffel-Realschule Monschau aus dem Jahre 2009, das von Andre Mennicken (GraphX Studio) fortgeführt wird. Im Kalender 2021 sind vier Fotos sowie das Titelfoto von Pelzer, außerdem sind wieder Bilder von Andy Holz und Günter Langner vertreten.

»Mit meinem ersten eigenen Kalender habe ich mir einen lange gehegten Wunsch erfüllt«, so Pelzer. »Er kommt im DIN A3 Hochformat und zeigt meine ganz eigenen Sichtweisen«. Geographisch und motivtechnisch hat er eine große Bandbreite abgedeckt. Erhältlich ist der Kalender direkt bei René Pelzer (Kontakt auf www.eifelmomente.de) oder auf graphxverlag.de/produkt/sichtweisen-2021-von-rene-pelzer-din-a3/