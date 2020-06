Losverkauf statt Radtour

Die Vor-Tour der Hoffnung ist eine Benefiz-Rad-Aktion, die seit 25 Jahren Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder sowie die Krebsforschung sammelt. Die Radler haben in den vergangenen 24 Jahren rund 5 Millionen Euro an Spenden eingenommen. Jedes Jahr nehmen bis zu 170 Teilnehmer an der Tour teil. Zusätzlich werden zahlreiche zusätzliche Aktionen zugunsten der Vor-Tour durchgeführt. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr müssen die Tour und die meisten Aktionen aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Damit trotzdem Geld gesammelt werden kann, haben Klaus Bracht, einer von 5000 »Kümmerern« der Vor-Tour vor Ort, und Hans-Josef Bracht, Mitorganisator der Vor-Tour, eine Jubiläums-Tombola mit Gewinnen im Gesamtwert von 26.000 Euro zusammengestellt.

»Eine kleine Tombola war als Aktion in Bettenfeld geplant. Als die Krise einsetzte, entstand die Idee, diese groß aufzuziehen, um dadurch Spenden zu sammeln«, so Hans-Josef Bracht. Sein Bruder Klaus Bracht ergänzt: »Wir haben zusammengearbeitet, um mehr Leute ansprechen zu können und so sind viele und auch sehr hochwertige Preise zusammengekommen. Das zeigt uns, dass die Vor-Tour viele Unterstützer hat.«

Sie wären schon froh gewesen, wenn es nur sechs oder sieben Preise gewesen wären. Letztendlich sind seit der Ideenentwicklung vor etwa zwei Monaten insgesamt 160 Gewinne zusammengekommen. »Deshalb wollen wir die Tombola länger laufen lassen. Voraussichtlich am 15. Dezember werden die Gewinner ermittelt und benachrichtigt«, so Klaus Bracht.

Vom Grill bis zum Kaffeevollautomat

20.000 Lose sollen bis dahin verkauft werden. Erhältlich sind sie u. a. online bei Klaus und Hans-Josef Bracht (siehe Info-Box) sowie bei Sport Schmitz in Wittlich. Außerdem werden bei unterschiedlichen Anlässen an verschiedenen Orten »Spontan«-Verkaufsstellen eingerichtet. »Jeder, der mithelfen will, Lose zu verkaufen, kann sich bei uns melden«, so Klaus Bracht. Der Erlös soll Einrichtungen zugutekommen, die bereits durch die Vor-Tour unterstützt wurden. Wohin das Geld genau gehen soll und zu welchem Zeitpunkt, stehe noch nicht fest. Falls alle Lose verkauft werden, bedeute das einen Erlös von insgesamt 40.000 Euro (2 Euro pro Los). Klaus Bracht und Hans-Josef Bracht sind zuversichtlich, dass sie ihr Ziel erreichen. Freunde und Bekannte hätten bereits Interesse an den Losen bekundet. Kein Wunder: Neben der Tatsache, dass mit dem Erlös geholfen werden kann, gibt es auch eine Reihe hochwertiger Gewinne. Der Hauptpreis ist ein Feuertopf-Grill von »Weber-Stahl« im Wert von 2000 Euro. »Unsere Firma ist hier in der Region verankert und deshalb wollen wir helfen«, so Florian Weber von Weber-Stahl. Weitere Preise sind u.a. eine Kaffeevollautomat, ein Rundflug, Restaurant- und Hotelgutscheine sowie eine Ballonfahrt. Auch wer weiter weg wohnt, kann mitmachen: Größere Preise sollen verschickt werden.

Klaus und Hans-Josef Bracht hoffen, dass sie mit ihrer Tombola den Ausfall der Vor-Tour-Spenden ein wenig auffangen können. Und dafür haben sie nicht nur die Unterstützung durch Freunde und Unternehmen, sondern auch die des 1. Beigeordneten der VG Wittlich Land, Fritz Kohl. Er begleitet die Veranstaltung und freut sich über das große Engagement: »Von solchen Ideen lebt unsere Verbandsgemeinde.«

Tombola

Preise (Auswahl) und Kontakt

»Weber-Stahl« Feuertopf-Grill

»Efco« Motor-Kehrmaschine

Gutschein Möbel Preis, Kastellaun

Schurwollteppich »Exponer Rug«

Panasonic 49 Zoll Smart TV

Lose/Infos fürs Mitmachen: k.bracht@t-online.de sowie info@bracht-mdl.de

www.vortour-der-hoffnung.de

Spendenkonto

Vor-Tour der Hoffnung e.V.

IBAN: DE63 5605 1790 0016 4820 69

Stichwort: Jubiläums-Tombola

