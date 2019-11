Lions Club verkauft Adventskalender

Neben internationalen Projekten, wie z.B. dem Bau von Schulen in Burkina Faso, fließt auch ein Großteil der Spenden an Kindergärten und Schulen der Region und ebenso an caritative Zwecke zur Bekämpfung von Altersarmut und Förderung suchtpräventiver Maßnahmen.

"Wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf einen guten Erlös durch den Verkauf unseres Adventskalenders, der wie in der Vergangenheit zum Preis von 5 Euro ganz einfach erworben werden kann", so Hein Holzapfel vom Lions Club Bitburg-Prüm. "Durch die großzügige Unterstützung vieler Sponsoren werden in diesem Advent Preise im Gesamtwert von mehr als 13.000 Euro verlost."

Die Kalender können bis zum 30. November an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Wochenspiegel in Bitburg und Prüm; Volksbank Eifel eG Hauptstelle Bitburg und Prüm sowie in allen weiteren Geschäftsstellen; Buchhandlung Hildesheim, Hahnstraße 18, in Prüm; Autohaus Baltes, Auf Rietzfeld 3, in Niederprüm; Haus der Jugend in Bitburg; HolzWelt Kauth GmbH in Messerich; Burelbach Garten und Landschaftsdesign, 35 rue de la Montagne, in Echternach; Lions Club Bitburg-Prüm.

Ab dem 1. Dezember werden die Gewinn-Nummern der Kalender für den jeweiligen Tag unter www.lions-bitburg-pruem.de veröffentlicht.